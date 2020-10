Víctimas de delitos sin apoyos por cancelación de fideicomisos

La atención a víctimas será una de las que se verán más afectadas por la desaparición de los fideicomisos que aprobó la Cámara de Diputados a nivel federal, pues con esta determinación ya no se recibirán los recursos que se destinaban a este tema, señaló José Luis López Ibáñez, subsecretario de Gobierno.

Agregó que con esta situación la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito no tendrá recursos para apoyar a las entidades, “la gente de Morena manifestó que lo único que desaparecen son los fideicomisos y no el dinero; ojalá que así sea, ellos su postura es que desaparecen porque se hacía mal uso de esto, que había corrupción pero en ningún momento lo probaron, señalaron o dijeron en particular dónde había”, dijo textualmente el funcionario.

Los legisladores morenistas dicen, en su defensa, que no desaparecerá el dinero, sino solamente su administración y que será la Secretaría de Hacienda la que entregará estos apoyos que se seguirán enviando a los estados, para puntualizar que se espera que así sea, porque si la Comisión mencionada inicialmente se queda sin presupuesto, automáticamente se paraliza.

“Mucho de este dinero se dedica a las mismas víctimas para que puedan estar presentes en sus audiencias, pues muchas no viven en la capital del estado y se requiere apoyo económico para que se puedan trasladar, incluso la búsqueda que se hacía de personas desaparecidas, también se afectará”, recalcó el subsecretario, al cuestionar cómo se realizarán las búsquedas si no se cuenta con recursos para ello, ya que se trata de una serie de circunstancias que se espera que no se presenten pues de alguna manera perjudicarán a tantos ciudadanos.

Hay otras áreas, añadió López Ibáñez, que también se verán afectadas como la investigación y cuestiones muy delicadas que al parecer van a desaparecer, para reiterar que se espera que los legisladores morenistas cumplan su palabra y que realmente, como manifiestan, los apoyos sean a través de la Secretaría de Hacienda.

También se refirió al Fondo Nacional para Desastres Naturales, al señalar que esta situación se pondrá a prueba en los próximos días, pues hace un día tocó las costas mexicanas un huracán y al parecer ya se valoran los daños, por lo cual habrá que esperar para saber qué tanto apoyo van a recibir por parte de las autoridades, porque anteriormente había un procedimiento para que ante situaciones de este tipo se enviara ayuda en forma inmediata para las personas afectadas, y posteriormente por medio de una declaración de desastre se evaluaban los daños a infraestructura, aunque este segundo era bastante largo.

