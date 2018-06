Víctimas piden cumplir proceso judicial cuando Martinelli llegue a Panamá

Panamá, 8 jun (EFE).- Supuestas víctimas de escuchas ilegales durante la Administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) pidieron hoy a las autoridades que cuando el exmandatario sea extraditado de Estados Unidos a Panamá enfrente el proceso judicial de acuerdo con lo estipulado en la ley.

El expresidente panameño Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), una de los afectados por las presuntas escuchas telefónicas, indicó a Efe tras el anuncio de la extradición de Martinelli que aguardaba la noticia, y que solo era cuestión de que se cumpliesen formalidades y resolver las diferentes apelaciones que tenían los abogados.

“La defensa de Martinelli desistió de las apelaciones, por lo que era evidente que la decisión original de la extradición se iba a dar, y solo era la formalidad del Departamento de Estados de los Estados Unidos, que no tenían tiempo, pero ellos quisieron hacerlo rápido y así se ha realizado”, manifestó Pérez Balladares.

El político del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) sostuvo que el exmandatario y fundador del partido Cambio Democrático nunca debió salir del país para primero huir al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y luego a refugiarse a Miami donde fue detenido el 12 de junio de 2017.

“Hay un dicho que dice ‘El que no la debe no la teme’, si él (Martinelli) cree que no cometió ningún ilícito, o que las acusaciones son falsas, debió quedarse en Panamá y encarar a la justicia como cualquier ciudadano; al irse es evidente que lo contrario es real, es decir tiene que haber algo o temor de encarar algo con las leyes nuestras”, dijo el político.

Aseguró que no siente temor que el proceso contra Martinelli por las escuchas ilegales se caiga, por eso instó a las autoridades que se respete la institucionalidad y leyes.

“El Órgano Judicial tendrán que ver lo que va hacer y ojalá que la institucionalidad y las leyes se respeten, el proceso sea manteniendo las garantías y que si resulta inocente o culpable sea de acuerdo a nuestra legislación”, declaró el exgobernante.

La excandidata presidencial del PRD, Balbina Herrera, indicó a Efe que solo pide a las autoridades nacionales que se “haga lo que tienen que hacer, ni más ni menos, sino lo que dice la Constitución y la ley”.

Herrera argumentó que a “Ricardo Martinelli nadie le quita el año que pasó en la cárcel de Miami”, y aseveró que por lo menos con su encierro en prisión ha habido ya algo de justicia.

La opositora sostuvo que “siempre hay un antes y un después” y que “esto es un ejemplo para todos los presidentes, nadie está por encima de la ley ni la Constitución”, advirtió Herrera.

Entre tanto, El partido fundado por Martinelli, Cambio Democrático (CD), le trasladó por su parte su apoyo “irrestricto” y pidió que se le respete su derecho a tener “plena defensa”.

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, confirmó este viernes que el Departamento de Estado de EE.UU. aprobó la extradición de su antecesor en el cargo, que es requerido por la justicia panameña por un caso de escuchas ilegales a más de un centenar de opositores.

Varela descartó que Martinelli llegue a Panamá este mismo viernes, aunque la defensa del exgobernante, de 66 años, asegura que su vuelta es inminente.

Martinelli, quien abandonó su país en enero de 2015 y tras varios meses en paradero desconocido se estableció en Miami, defiende que es víctima de una persecución política por parte de Varela y tiene al menos una decena de causas judiciales pendientes en Panamá.EFE