Videoárbitro debuta en Brasil dando un penalti en último minuto

Río de Janeiro, 7 may (EFE).- El videoárbitro, usado hoy por primera vez en Brasil en un partido oficial, provocó una polémica al ser concedido un penalti al club Salgueiro en el último minuto de su visita al Sport, en el juego de ida de la final del campeonato estatal de Pernambuco.

El Salgueiro, un humilde club del interior de la región, aprovechó la decisión del videoárbitro y empató 1-1 por lo que ahora sólo necesita de una victoria por cualquier marcador en casa en el partido de vuelta para quedarse con el título.

Péricles Bassols, el videoárbitro y quien operaba las imágenes en una cabina al borde de la cancha, sólo intervino en el minuto 48 del segundo tiempo del partido disputado en el estadio Ilha do Retiro de la ciudad de Recife, cuando el central José Woshington decidió consultarlo sobre la jugada del penalti.

Tras examinar las imágenes de la acción en que el centrocampista Toty del Salgueiro cayó dentro del área en un choque con jugadores del Sport, Bassols dijo que había sido falta y recomendó la pena máxima, que fue confirmada por el central.

Tan sólo a los 56 minutos del partido, 8 después de la falta y mientras la jugada era evaluada, Jean Carlos cobró el penalti y anotó el empate, tras lo que el referí dio el pitido final.

El Sport había abierto el marcador a los 27 minutos del primer tiempo por intermedio de André y ya daba como cierta la victoria.

El uso del videoárbitro en un partido oficial era inédito en Brasil, uno de los trece países autorizados por la FIFA para ensayar el sistema en que un árbitro puede revisar los vídeos y estar en comunicación directa con el central.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que trabaja en el videoarbitraje desde hace un año, consideró el debut de este sistema como un día histórico para el deporte en el país.

La CBF ya había hecho experimentos utilizando árbitros de vídeo como auxiliares.

Sin embargo y de acuerdo con las reglas de la entidad, el videoárbitro puede interferir en cuatro situaciones: para avisar al central si un gol fue legítimo o no, para aclarar si una falta fue penalti o no, para confirmar si una expulsión fue bien aplicada o no y para identificar a jugadores que fueron confundidos con otros al recibir una amonestación.

De acuerdo con la CBF, la prueba de este domingo forma parte de los experimentos prácticos de videoarbitraje que fueron autorizados por la IFAB (organismo de la FIFA responsable por las reglas del juego) antes de aprobar el uso del vídeo en partidos de fútbol.

La FIFA, que realizó las primeras pruebas oficiales del polémico “VAR” (Video Assistance Referee) durante el Mundial de Clubes de diciembre pasado en Japón, también está experimentando la tecnología para poder usarla en el Mundial de Rusia 2018. EFE