Videojuego Clash of Clans es usado para robar datos, advierte empresa de seguridad

México, 11 May (Notimex).- La firma Kaspersky Lab detectó que el juego en línea Clash of Clans es usado por ciberdelincuentes para robar los datos sensibles que los usuarios depositan en sus cuentas de Google y Facebook.

Los ataques son de phishing, ya que lanzan una oferta o promoción a los jugadores que, incautos y movidos por el deseo de ganar en la estregia, caen y dan a conocer sus datos y contraseñas a maleantes que las usarán de manera indebida para cometer otros ilícitos, como suplantación de identidad o fraude, advierte en un comunicado.

El analista de seguridad para Kaspersky Lab, Andrey Kostin, recordó que los ataques de tipo phishing buscan obtener las credenciales de los jugadores, que se conectan a juegos que llaman tanto la atención, como Clash of Clans, y así realizar otro tipo de ataques una vez que ya se han apropiado de los accesos a las cuentas.

“Cuanto más popular es el juego, mayor es la probabilidad de que los estafadores busquen hacer una fortuna aprovechándose de su popularidad. Un ejemplo conciso es organizando este tipo de ataques de phishing que buscan obtener las credenciales de los jugadores y así poder realizar otro tipo de ataques”, expuso.

Sostuvo que tanto la industria de videojuegos como la comunidad de jugadores se han convertido en un objetivo muy deseable para los cibercriminales.

“Una clara evolución de las técnicas utilizadas para la infección y propagación, así como la creciente complejidad de los propios programas maliciosos, ha llevado a un aumento de este tipo de actividad”, dijo el experto.

Para evitar ser víctima de este tipo de ataques, Kaspersky Lab recomienda sólo descargar los juegos de páginas oficiales, no dar click a enlaces enviados por desconocidos o no oficiales, instalar un software de seguridad al jugar en línea, verificar las promociones que se ofertan en línea y tener en cuenta que no todos los gamers tienen buenas intenciones.