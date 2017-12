Vigila Coprised alimentos derivados de la carne

Durante todo el mes de diciembre, incluyendo fines de semana, la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coprised) realiza operativos de vigilancia sanitaria en el proceso de alimentos derivados de la carne, que son más consumidos en esta temporada y se venden en centros comerciales, carnicerías y tiendas.

Sergio Perales Vargas, subdirector operativo de Coprised, comentó que este operativo se realiza cada año, para tener la certeza de que el manejo de alimentos se lleva de manera adecuada e higiénica, en alimentos derivados de carne de res, pollo y cerdo. Este trabajo de verificación arrancó el 1 de diciembre y en la primera semana se hicieron 2 aseguramientos de carne, por no cumplir con la norma.

Aunado a los operativos, la dependencia estará alerta ante quejas de consumidores que hayan sufrido un malestar luego de haber consumido algún producto en un establecimiento. El laboratorio estatal estará abierto con guardias, en caso de necesitar un muestreo derivado de alguna queja.

También por temporada de Navidad y Año Nuevo el subdirector indicó que se tiene un especial cuidado en la venta de alcohol, principalmente para que no se venda a menores y no sea producto adulterado. Aunque es una droga legal se cuida que los menores no puedan tener acceso a este producto y se respeten los espacios libres de humo en todos los establecimientos.

La revisión de las bebidas con contenido alcohólico es para detectar aquellas que no cuenten con etiquetado normal, que se toma como “alcohol sospechoso” para ser analizado, en caso de resultar así se pueda hacer el aseguramiento respectivo. Con ello el establecimiento se hace acreedor a una multa que establece el Departamento Jurídico de la Secretaría de Salud.

Manifestó que hasta el momento no se han presentado multas por cuestión de estas verificaciones, pero sí se hace una multa por cada falta cometida conforme a la ley, todo para evitar que se ponga en riesgo la salud de la población.

La dependencia llegará a los municipios a través de las brigadas regionales, pues se explicó que trabajarán con guardias para continuar con los operativos y dar seguimiento a las denuncias.