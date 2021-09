Vigilan paso de migrantes por el estado

*Se ha encontrado gente que viene de Haití

Ante el aumento en la cantidad de migrantes que pasan por Durango para dirigirse hacia las entidades que tienen frontera con Estados Unidos, el gobierno estatal trabaja en coordinación con las instancias federales para revisar los puntos de ingreso a la entidad, donde se ha encontrado gente que viene de Haití, se busca cómo garantizar refugio a estas personas, señaló el gobernador del estado, José Aispuro Torres.

El mandatario informó que donde se han detectado más personas que vienen de países centroamericanos, es en la carretera de Cuencamé hacia La Laguna, aunque también se intensificó la vigilancia en la carretera Durango-Parral, por tratarse de otra de las rutas que pudieran tomar los migrantes, quienes son detectados principalmente en camiones.

Al mismo tiempo, el gobernador manifestó que no se puede considerar a Durango como una ruta de paso para los migrantes, pues la presencia de estas personas son detectadas al ingresar a la entidad, pero buscan distintas opciones para dirigirse hacia la frontera y la carretera que va del centro hacia el norte, en el tramo de Cuencamé hacia Gómez Palacio, es donde más personas transitan.

Aclaró que no se presenta una situación que sea preocupante, pero sí se han detectado más migrantes, por lo cual se mantiene vigilancia para evitar que puedan presentarse casos como en otras entidades, pues de hecho se analiza ya en las mesa de seguridad, además de que se realizará una reunión con el delegado de Migración para fortalecer esa coordinación, también con la Guardia Nacional, que participa en estas acciones.

Con respecto a la posibilidad de que algunas de estas personas pudieran quedarse en la entidad, Aispuro Torres dijo que hasta el momento, ningún migrante ha planteado tal posibilidad, por lo cual lo que se busca es brindarles garantías a sus derechos, que si se les detecta que estén en un refugio seguro, aunque lo ideal es que regresen a su país, porque Durango no está en condiciones de recibir gente que no tiene una situación migratoria legal, por lo cual no pueden generarse condiciones de trabajo para ellos.

Con respecto al tema de seguridad y la comparecencia de la fiscal del Estado, el gobernador Aispuro, recordó que Durango es uno de los estados que hoy lo confirmó el gabinete federal como una de las entidades más seguras del país, lo cual la convierte en un referente a nivel nacional en el tema de seguridad.

Dijo que se mantiene la reducción en algunos delitos, como los homicidios, los de alto impacto pues no hay secuestros, y si se compara con otras entidades, hoy el estado es uno de los más seguros, aunque aún se tienen retos en este tema, para reconocer la labor que realizan las policías, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Por lo que se refiere a la situación que se presenta en el vecino estado de Zacatecas, dijo que se trabaja en coordinación con el gobierno de esa entidad, próximamente se tendrá una reunión interestatal para abordar este tema, además de que se mantiene una comunicación constante con las autoridades de seguridad en la entidad vecina para atender este tema, tal como se mantiene con otras entidades del país en distintos renglones.

