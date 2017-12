Vigilarán cadetes de la DMSP el centro histórico

El operativo de vigilancia durante el presente mes se ha reforzado en la zona centro y diferentes sectores de la ciudad y se está llevando a cabo de manera coordinada entre la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, para brindar mayor seguridad a la ciudadanía e inhibir los robos.

Con motivo de estas fechas decembrinas la Dirección Municipal de Seguridad Pública exhorta a la ciudadanía a tomar una serie de medidas preventivas para evitar que sean víctimas de ladrones y de timadores, sobre todo en bancos, cajeros y centros comerciales.

Cabe destacar que recién egresaron 53 cadetes de la Academia de Policía, mismos que se integraron en su totalidad al operativo que lleva a cabo la Dirección Municipal de Seguridad Pública, siendo incorporados a la vigilancia en la zona centro, contribuyendo a inhibir el robo, además de atender cualquier llamada de auxilio.

Es importante que la ciudadanía conozca diversas medidas preventivas, como el hecho de no acudir a los cajeros a retirar dinero una sola persona, sobre todo si son adultos mayores, que lo hagan acompañados; no contar dinero delante de la gente; no hacer caso de desconocidos que se acercan a los usuarios de los cajeros con cualquier pretexto.

Es frecuente que durante esta temporada mucha gente sale de vacaciones con familiares, se recomienda no hacer público que saldrán, esto es frecuente sobre todo en las redes sociales; encargar la casa a un vecino o familiar; dejar todo bien cerrado para no dar oportunidad a los ladrones que hagan de las suyas.

Cabe destacar que la ciudad se encuentra cubierta en su totalidad con rondines de vigilancia que llevan a cabo las diferentes corporaciones de seguridad, teniendo la confianza que la ciudadanía coopere tomando sus precauciones y así evitar en lo posible que se cometan ilícitos que van en contra del patrimonio de la sociedad.

Este operativo de vigilancia será permanente durante toda la temporada decembrina, al igual que el programa antialcohol, mismo que comenzó desde el primero de diciembre y así habrá de continuar diariamente hasta el próximo seis de enero de 2018, precisamente para evitar en lo posible accidentes ocasionados por el consumo de bebidas embriagantes.