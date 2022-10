Vigilarán que EASE realice un trabajo adecuado

Se mantiene un acercamiento con la Entidad de Auditoría Superior, que incluye una mayor capacitación a su personal, para revisar detalles que vienen de hace muchos años con respecto al trabajo de supervisión que lleva a cabo este organismo, para corregirlos, informó la diputada Patricia Jiménez.

Al referirse a los cuestionamientos que han surgido con respecto al trabajo que realiza la EASE, la diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso, manifestó que la forma en que trabaja el organismo es la misma desde hace muchos años, al igual que algunos señalamientos que se han hecho desde hace tiempo, por lo cual consideró que más que modificar las facultades que tiene actualmente, es necesario vigilar que el trabajo se haga como debe ser.

Agregó que hay municipios que tienen algunos problemas de los que se han dado cuenta algunos legisladores locales, tanto por algunos ciudadanos como por los regidores, quienes han planteado algunas cuestiones, razón por la cual “yo, en calidad de presidenta de la Comisión, he estado más pendiente con la Auditoría, hemos hecho más cursos, más capacitaciones tanto para auditores como para los que están al frente de los municipios, en obras, en organismos descentralizados para que puedan tener un trabajo como debe ser”, dijo la diputada.

Manifestó que no se trata de quitarle o ponerles funciones a la entidad o a los municipios, sino vigilar que el trabajo se haga de manera correcta, pues puntualizó que aunque se han hecho señalamientos sobre posibles quebrantos en los municipios, no siempre se trata de estos casos, pues aseveró que hay cuestiones financieras distintas, que inician desde el hecho de que Durango es de los estados que reciben menos participaciones federales, y muchos ayuntamientos que prácticamente no tienen ingresos propios, debido a que no siempre tienen condiciones para realizar algunos cobros, y otros no los han implementado.

