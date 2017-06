Viñales muy satisfecho de “volver a sentirse como al principio de temporada”

Assen (Holanda), 23 jun (EFE).- (Yamaha YZR M 1) consiguió el mejor tiempo al final de la primera jornada del Gran Premio de Holanda de MotoGP que este viernes comenzó a disputarse en el circuito de Assen porque “siempre es bueno volver a sentirse como al principio de temporada”.

“Hoy me he sentido fuerte, como siempre, desde la primera vuelta, como cuando estábamos dominando claramente los entrenamientos y luego me sentía igual de fuerte en carrera y en Assen hemos tenido una buena puesta a punto desde la primera vuelta y, sobre todo, hemos trabajado bien en la electrónica”, reconoció Viñales.

Los problemas de neumáticos que tanto han lastrado su rendimiento no parecen ser ahora tan graves ya que “hemos probado los tres neumáticos traseros y la moto funciona bastante bien con los tres y ya sé que la rueda trasera aguantará este fin de semana por lo que mañana probaremos bien los neumáticos delanteros”.

La posibilidad de que la lluvia sea protagonista del segundo día de entrenamientos en Assen, Maverick Viñales explicó que “si el entrenamiento es en agua habrá que cambiar la mentalidad y procurar no cometer errores en los libres porque ya estaremos clasificados y en la calificación habrá que probar a dar una vuelta a lo loco y ver si nos clasificamos bien”. EFE