Viñales, sobre Hayden: “Es difícil ver el peligro hasta que no sucede algo”

Le Mans (Francia), 18 may (EFE).- El español Maverick Viñales dijo sobre el grave accidente del estadounidense Nicky Hayden en Italia que “hay que enviarle toda la fuerza” y recordó que en esos momentos “el peligro no se ve, es difícil ver el peligro hasta que no sucede algo”.

Viñales, que reconoció su deseo de participar en una prueba extrema de ciclismo, el 17 de junio, llamada “Quebrantahuesos” y en la que los participantes afrontan 198 kilómetros entre Francia y España, con cuatro puertos de montaña, los de Somport, Portalet, Marieblanc, además del Alto Hoz, con unos 3.000 metros de desnivel acumulados, practica ciclismo todos los días de la semana.

“De siete días de la semana, salgo los siete con la bici y es cierto que riesgo siempre hay, aunque está claro que últimamente la cosa se ha vuelto loca, porque está sucediendo de todo y se nota qué conductores hacen bici, porque se apartan metro y medio o más y respetan mucho, y los que no prestan mucha atención a los ciclistas, y es importante que lo hagan”, recomendó el piloto de Yamaha.

“El ciclista está sólo con su cuerpo y no tiene un arma como el coche para protegerse y por ello hay que tener mucha precaución al volante con los ciclistas y los propios ciclistas también, porque a veces nos pasamos un cruce o una línea continua y eso también es muy peligroso. Todos tenemos que tener precaución”, recalcó el vencedor de las dos primeras carreras de la temporada, en Catar y Argentina.

Maverick Viñales señaló que no sabía muy bien cómo había sido el accidente de Nicky Hayden: “Lo único que sí digo es que siga luchando, que intente agarrarse a lo que pueda y que salga adelante”.

“Es un momento difícil y no sé cómo fue el accidente, he visto las imágenes, pero es muy difícil saber cómo sucedió, pero quiero darle un abrazo muy fuerte a la familia, porque debe ser muy duro venir desde América pensando en lo peor”, comentó Viñales, sabedor del último comunicado del equipo del estadounidense, que confirmó la llegada de su hermano Tommy y su madre Rose desde Estados Unidos para estar a su lado, y el de su novia Jackie.

“Todo el mundial está pensando en él y esperemos que la fuerza que le estamos enviando le ayude a tener una posibilidad de seguir”, incidió Maverick Viñales.

El primer líder de la temporada 2017 reconoció que, para él, “el ciclismo es una manera de relajarse, de sacar la tensión y exprimir el cuerpo al máximo”.

“He hecho ciclismo desde que tengo 15 años y el riesgo ha estado cada día. Es verdad que viendo tantos infortunios quizás es el momento de cambiar y pasarse a la bicicleta de montaña, pero al final también puede ser peligroso porque te puedes caer y hacerte daño”, dijo Viñales sobre la posibilidad de dejar de entrenarse con bicicleta de carretera.

“El peligro está siempre, pero es verdad que hay que entrenar intentando asumir el menor riesgo y por suerte en Andorra la gente respeta mucho a los ciclistas y hay muchos puertos de montaña con poco tráfico. Quizás pueda seguir haciendo ciclismo ya veremos si también tengo que cortar con la bici de carretera”, destacó. EFE