Violencia desploma turismo duranguense a Zacatecas

La situación de violencia que prepondera en la vecina entidad de Zacatecas ha hecho que a la fecha no exista ni un solo paquete turístico de Durango para visitar la capital de ese estado, reveló Héctor Zaragoza Solís, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo.

Indicó que, históricamente, Zacatecas es el destino cultural más visitado por duranguenses, y, de hecho, el segundo destino solo después de Mazatlán, pero desde hace unos meses la demanda bajó, al grado de que este año no hay solicitudes de viaje por los altos índices de violencia.

El entrevistado añadió que, incluso, para visitar otros puntos del país como Guadalajara, Querétaro, Puerto Vallarta o Ciudad de México los viajeros prefieren viajar en avión, aunque represente más gasto, con tal de “rodear” el territorio zacatecano y no viajar por carretera por el peligro.

Mencionó que en ningún momento las agencias de viaje duranguenses han suspendido la oferta de paquetes turísticos al estado de Zacatecas; sin embargo, es la propia gente la que ya no quiere viajar ante las noticias de ejecuciones y asaltos que se registran sobre todo en tramos carreteros.

Por otra parte, reconoció que la demanda de paquetes para el puerto de Mazatlán aumentó en un 80 por ciento a causa de la celebración del Carnaval esta semana, con lo que seguramente habrá hoteles llenos; “tenemos también casi al 100 por ciento las reservaciones para Semana Santa”, explicó.

Zaragoza Solís expresó que han invitado a sus clientes a actuar bajo la estrategia de turismo responsable, esto es, no solo respetar los protocolos de salud, sino a extremar cuidados; “si veo que en el hotel no exigen cubrebocas, me lo pongo de todos modos. Si veo llena la alberca, no entro”, detalló.

