Visibilizar violencia digital ayuda a prevenirla y erradicarla: INAI

Los organismos garantes del derecho a la protección de los datos personales deben visibilizar y poner en la discusión pública la violencia digital, para evitar que esta se normalice, coincidieron la comisionada y el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) Josefina Román Vergara y Adrián Alcalá Méndez, al participar en el panel “Las acciones que implementan los organismos garantes en México para erradicar la violencia digital”.

La comisionada Josefina Román Vergara indicó que en el país no solo se cuenta con las leyes de protección de datos personales para combatir la violencia en el entorno digital, también se cuenta con la Ley Olimpia, aprobada hace unos meses; un entramado de reformas que tipifica como delito la violencia digital, además de que fue reformada la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluirla como un tipo más de violencia.

Destacó que los órganos garantes se suman a estos esfuerzos con la Guía Orientadora “Protección de Datos como Herramienta para Prevenir la Violencia Digital”, que marca la diferencia entre una violación a las leyes de protección de datos personales y cuando se comete delito, con el fin de orientar a las personas a acudir a las autoridades para denunciar el hecho y que se lleve a cabo la investigación correspondiente.

El comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez, expresó su preocupación ante el incremento, año con año, de la violencia digital; ante ello, dijo que es relevante que los institutos de transparencia, como organismos garantes del derecho fundamental a la protección de los datos personales, aportemos herramientas que son necesarias para visibilizar y poner en la discusión pública este problema.

“Esta lamentable situación nos obliga a redoblar los esfuerzos que actualmente estamos haciendo para disminuir y, sobre todo, buscar erradicar esta y todas las formas de violencia”, señaló al referir que datos del Módulo de Ciberacoso 2020, revelan que esta conducta afectó a alrededor de 7.1 millones de hombres y 9 millones de mujeres, durante el 2020.

Alcalá Méndez puntualizó que esta guía orientadora no es el punto final, sino el punto de partida para redoblar esfuerzos, prevenir y erradicar la violencia digital “de la que no nos podemos escapar ni tampoco podemos hacer como que no pasa nada. Por eso, celebro esta convocatoria de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia (…) para poner en la palestra pública, en la discusión pública, esta Guía que es, apenas, el punto de partida”, aseveró.

