Visión borrosa puede ser causada por astigmatismo

Las personas que a cualquier edad comienzan a ver borroso, presentan dificultad para distinguir bien los detalles y perciben las figuras distorsionadas, tanto de cerca como de lejos, deben acudir a consulta con su médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que estos síntomas puede ser el aviso de estar padeciendo astigmatismo, comentó el doctor Víctor Carrillo Soto, médico responsable del Programa de Trasplante de Córneas en la Delegación Durango.

Agregó que como consecuencia de esta visión incorrecta, el paciente puede sufrir dolores de cabeza o mareos, ya que el ojo ocasiona un exceso de fuerza en los músculos que lo rodean para intentar corregir el defecto, sin embargo, termina por fallar debido al cansancio visual que provoca y el astigmático vuelve a ver los objetos borrosos, esto se debe a la alteración en la curvatura de la córnea, que origina un error de refracción en el ojo, teniendo como consecuencia la percepción borrosa de las imágenes.

En lo que va del presente año, en la Delegación Durango del Instituto Mexicano del Seguro Social se han brindado 8 mil 218 consultas de Oftalmología de las cuales 27 son de astigmatismo y de alteración de la curvatura anterior de la córnea, padecimientos fáciles de diagnosticar y en algunos casos no suele ser necesario ningún tratamiento, sin embargo, se pueden corregir con el uso de lentes.

Carrillo Soto comentó que aunque para un adulto puede ser evidente el no tener el sentido de la visión al cien por ciento, hay que tener en cuenta que los niños pueden no ser del todo conscientes que ven borroso, por lo que quizá no se quejen, aunque esto puede llegar a afectarles en la escuela o en la práctica de diversos deportes, por ello, dijo es conveniente que en estas edades escolares acudan a revisiones frecuentes en la Unidad de Medicina Familiar que les corresponda, para poder detectar este y otros problemas similares a tiempo.

Una persona que puede estar padeciendo astigmatismo también tiene la probabilidad de experimentar otras molestias como enrojecimiento visual, excesiva sensibilidad a la luz, o visión doble, los síntomas del astigmatismo pueden variar en función del nivel de visión borrosa que se sufra, de la graduación y de la edad del afectado, igualmente se puede asociar a otros problemas.

Derivado de la anterior el Doctor Víctor Carrillo Soto, médico responsable del Programa de Trasplante de Córneas exhortó a la población en general y de manera especial a la derechohabiencia a acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF), para que un profesional de la salud les realice evaluaciones de la agudeza visual por lo menos una vez al año y en caso de detectar alguna alteración se pueda tratar a tiempo al ser derivado con el especialista.