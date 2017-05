Visita de Trudeau a México daría mensaje de “unidad y solidaridad”

Ottawa, 17 May (Notimex).- Una visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a México enviaría un claro mensaje de “unidad y solidaridad” en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo a Notimex el exdiplomático canadiense Colin Robertson.

El ex comisionado permanente en Naciones Unidas, ex vicecónsul en Nueva York y ex cónsul general en Los Ángeles consideró que la actual relación entre Canadá y México es “muy positiva” y sostuvo que ambas naciones deben mantenerse unidas.

“Sería muy simbólico que la visita del primer ministro Trudeau a México se diera antes de que termine este año o, incluso, antes de que inicie formalmente el proceso de renegociación del tratado trilateral”, afirmó el analista político, condecorado el pasado 4 de mayo con la Orden Mexicana del Águila Azteca.

Robertson explicó que en las altas esferas del gobierno canadiense y de la Cámara de los Comunes ha estado impulsando la idea de que el primer ministro viaje a México y se reúna con el presidente Enrique Peña Nieto, a quien recibió en visita oficial en junio del año pasado.

“La Oficina del Primer Ministro me ha respondido que está evaluando esa posibilidad”, reveló el politólogo quien se dijo optimista de esta visita, “así como lo estuve cuando deseaba que Canadá le quitara la visa a México, pues esta imposición fue un error”.

En su opinión, la presencia de Trudeau en México mostraría la solidaridad entre ambos líderes y enviaría un mensaje muy simbólico de unidad, sobre todo ahora que la administración estadunidense impuso un impuesto compensatorio a la madera canadiense.

Considerando que la renegociación del TLCAN comenzaría en septiembre u octubre, Robertson precisó que si la visita de Trudeau a México se da antes de este proceso tendría “mayor impacto”.

Colin Robertson fue parte de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Canadá-EUA y, posteriormente, del TLCAN, por lo que sostuvo que lo mejor para la región sería mantener el acuerdo trilateral, pero que si Donald Trump quiere establecer dos acuerdos, Canadá y México “deben mantener una estrecha relación comercial”.

El experto en comercio internacional aseveró que hay países como Chile o Gran Bretaña -ahora sin ser parte de la Unión Europea- que estarían interesados en ser socios comerciales de Canadá y México.

“Nuestra preferencia es continuar con un acuerdo trilateral, pero si Estados Unidos quiere dividir a sus socios en dos acuerdo, Canadá y México deben seguir fortaleciendo su relación bilateral”.

Recordó que ambos países son tercer socio comercial entre sí. “Si hacemos negocios con México lo estamos haciendo con el resto de América Latina”, refirió el actual vicepresidente de Instituto Canadiense de Asuntos Globales y quien ha sido consultado por los legisladores de los comités de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior del Parlamento Federal.

A diputados y senadores les ha dicho que “es del interés de Canadá tener una buena relación con México”, no sólo porque hay una estrecha relación de negocios, sino porque ambos son socios del TLCAN, que Estados Unidos busca renegociar.

Afirmó que se mantiene en constante comunicación con funcionarios, empresarios y analistas de México y Estados Unidos para favorecer la relación trilateral. “Sabemos que hay sectores estadunidenses que apoyan el acuerdo trilateral porque valoran la relación con México, en el caso de los estados fronterizos”.

El analista citó el caso de la disputa comercial que México y Canadá presentaron en conjunto ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) para denunciar el etiquetado estadunidense de carne, como un ejemplo de que “juntos somos más fuertes. Trump nos quiere dividir, pero debemos mantenernos unidos”.

El pasado 4 de mayo Robertson fue condecorado con la Orden Mexicana del Águila Azteca, que le entregó el todavía embajador de México en Canadá, Agustín García-López Loaeza, quien destacó al influyente columnista como alguien que ha abogado por la cercana relación México-Canadá.

“El señor Robertson abogó firmemente para que se le quitara la visa a los mexicanos, resaltando las ventajas en el ámbito económico y académico (…) También ha promovido las ventajas para los canadienses de las reformas propuestas en México”, dijo el embajador en la ceremonia de premiación.

Establecida en 1933 la Orden Mexicana del Águila Azteca es la más alta distinción que se les otorga a los extranjeros en reconocimiento a su servicio y contribución a México y a la humanidad.