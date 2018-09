Viviani:”Estoy en el mejor momento de mi carrera”

Bermillo de Sayago (Zamora, España), 4 sep (EFE).- El italiano Elia Viviani (Quick Step), afirmó tras lograr su segunda victoria en la Vuelta que se encuentra “en el mejor momento” de su carrera y espera seguir ganando etapas en la ronda española, incluida la de Madrid, aunque dudó de que pueda llegar hasta la capital.

“Sin duda está siendo la mejor temporada de mi carrera y espero que sea el primero de varios años a este nivel. Es una Vuelta con un recorrido duro y venir era complicado, pero había etapas ara ganar. Me encuentro muy competitivo, tenemos un gran equipo y espero ganar todas las etapas al esprint”, explicó Viviani tras la etapa.

El campeón olímpico de omnium en Río de Janeiro 2016, habló de su opciones a partir de ahora y considera que tendrá al menos 3 oportunidades más.

“Quedan en principio más oportunidades en las etapas 12 (Mañón), 18 (Lleida) y 21 (Madrid), pero llegar a la capital no será fácil porque hay que pasar mucha montaña, incluida la jornada de Andorra. Llegar a Madrid es la idea anhelada”.

Según explicó Viviani, quien firmó la victoria número 60 del Quick Step en la temporada y la número 18 personal, “el equipo preparó un esprint perfecto y no podía perder la oportunidad de ganar. Entrenar este tipo de llegadas es fácil, pero luego en la carrera hay muchos factores a tener en cuenta”.

Preguntado por el cambio del Sky al Quick Step, Viviani volvió a subrayar que no se arrepiente “de nada”.

“Siempre me lo preguntan y siempre digo lo mismo. No me arrepiento para nada del cambio. En Sky estuve 3 años en los que aprendí mucho y mejoré como corredor. Creo que si no hubiera sido por el Sky no habría logrado el oro olímpico. Me fui porque necesitaba un cambio de rumbo y buscar victorias en las grandes vueltas por etapas”.

De momento el objetivo lo está cumpliendo, pues en el Giro logró 4 triunfos de etapa y en la Vuelta, de momento, lleva dos. EFE