Votos a candidatos no registrados no contarán

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) informó que los votos que emitan los ciudadanos a candidaturas no registradas el próximo domingo 5 de junio no serán contabilizados a ninguna persona y se considerarán como no válidos.

El organismo público local electoral de Durango determinó que los votos de “candidaturas no registradas” no serán distinguidos ni contabilizados a favor de alguna persona, siendo estos agrupados de manera conjunta y no serían considerados como votos válidos.

De esta forma, los votos en el espacio de candidaturas no registradas sirven para calcular la votación válida emitida, brinda información estadística, da certeza de los votos que no deben asignarse a las candidaturas postuladas por los partidos políticos ni a las de carácter independiente.

El IEPC añadió que contar con un espacio designado a “candidatura no registrada” permite además la libre manifestación de las ideas del electorado, pues no solo se utiliza para mencionar a un candidato no registrado, sino también externar un mensaje a los candidatos registrados.

Cabe destacar que para este proceso electoral se han manifestado varios personajes de la vida política local como candidatos no registrados, ya sea a alguna de las candidaturas a presidente municipal o para gobernador, quienes han pedido a los ciudadanos les concedan su voto.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp