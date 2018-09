Vucic visitará mañana en Kosovo justo el lugar que Pristina no permite

Belgrado, 7 sep (EFE).- El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, anunció hoy, en medio de las más recientes tensiones sobre la suspensión temporal del diálogo con Kosovo, que visitará mañana, sábado, esa ex provincia serbia, como estaba previsto, y que primero irá a Gazivode, un lugar que Pristina no ha autorizado.

“Mañana voy a Kosovo. Empezaré mi visita en Gazivode”, declaró Vucic en Belgrado, en un discurso retransmitido la emisora N1 tras su retorno de Bruselas, donde se negó hoy a reunirse con el presidente, Hashim Thaci.

Con motivo del discurso del presidente serbio, el ministro de Exteriores de Kosovo, Behgjet Pacolli, señaló en su cuenta de Twitter que Vucic “será bienvenido a Kosovo por sus intenciones a favor de un diálogo constructivo para la mayor causa de paz entre nuestros pueblos”.

Horas antes, había dicho en Bruselas que si Vucic pide y explica las razones de su visita a Gazivode, Pristina podría aprobarla.

No obstante, el presidente serbio acusó a los albano-kosovares de obstaculizar el proceso de negociación, pero aseguró que Serbia seguirá fiel a los esfuerzos a favor de la paz.

“Pese a todo, eso no significa que vayamos a suspender el diálogo, ya que eso es imposible”, señaló Vucic en Belgrado.

Por su parte, el ministro de Defensa serbio, Aleksandar Vulin, advirtió hoy de que Vucic deberá ser protegido en Kosovo por la policía kosovar, y “si no lo hace, lo hará el ejército serbio”.

En Gazivode, en el norte de Kosovo, se encuentra una estratégica central hidroeléctrica, controlada por serbios de la zona leales a Belgrado, que ambas partes reivindican y que es uno de los mayores puntos de discordia entre Serbia y Kosovo.

Las autoridades albano-kosovares afirman que han aprobado la visita de Vucic al norte de Kosovo, aunque no a Gazivode, ya que allí “aparte de técnicos no tiene a quién visitar” y porque ese lugar no figura en el primer itinerario solicitado y aprobado.

Vucic confirmó hoy además que como estará previsto ofrecerá un gran discurso este domingo en Kosovska Mitrovica, una ciudad dividida entre el norte serbio y el sur albanés.

“Invito a todos a acudir. Voy a decir la verdad. Puede ser que a muchos no les guste”, dijo Vucic y advirtió de que las partes están aún “muy, muy lejos” de una solución de su litigio. EFE