Vuelven las “novatadas” a la Normal Aguilera

Por: Andrei Maldonado

Se denunció en redes sociales un nuevo caso de “novatadas” en la Escuela Normal J. Guadalupe Aguilera, donde al parecer un joven sufrió daño psicológico al ser víctima de agresiones por parte de sus propios compañeros.

Al respecto su madre, Daniela González, denunció que no es justo que los sueños de un joven se vean truncados por un grupo de inadaptados; “sabemos que no van a hacer nada en contra de ellos. Mi hijo ya fue afectado, al menos queremos que terminen con esto, que no se lo hagan a otro estudiante”, dijo.

Por su parte el diputado José Antonio Campos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos al interior del Congreso del Estado, aseguró que asesorará a la madre del joven para interponer su denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y poner freno a estas acciones detestables.

En tanto Tomás Palomino, subsecretario de Educación Media y Superior en el Estado, informó que ya se habían erradicado estas “novatadas”, pero el cambio de directivo en la escuela motivó a algunos alumnos a revivir esta práctica ante el desconocimiento de parte del nuevo director de esta prohibición.

Por otro lado, el coordinador de Instituciones Formadoras de Docentes de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) Miguel Estrada, negó que en este caso exista evidencia de maltrato físico, ya que se mencionó que tuvo que ir al hospital luego de tres días de curso propedéutico.

Descartó que el joven haya tenido que ir al hospital por algún golpe, solo fue una “descompensación”, pero no porque no se le diera alimento o falta de descanso, esto luego de que la madre del estudiante asegurara que a su hijo no se le dejaba comer ni dormir como parte de estas “novatadas”.

