Wall Street amplía donaciones a candidatos demócratas frente Trump, según NYT

Nueva York, 7 oct (EFE).- Wall Street ha ampliando sus donaciones a los candidatos demócratas de cara a las elecciones legislativas que se celebran dentro de un mes en EE.UU., según informó hoy el diario The New York Times, que cita datos del Center for Responsive Politics, un grupo no partidista que rastrea donaciones de campaña.

A pesar de que el mercado de valores está en auge, el desempleo está alcanzando mínimos históricos y los republicanos han aplicado uno de esos grandes recortes de impuestos que tanto gusta a los mercados financieros, ejecutivos de Wall Street estarían haciendo más donaciones a campañas de candidatos demócratas que republicanos.

Charles Myers, el presidente de una firma de asesoría financiera, aseguró al Times que “más que nunca en mi carrera de 26 años en Wall Street, los donantes están dispuestos a ir más allá de las preocupaciones sobre el exceso de regulación de los demócratas”.

Este habitual recaudador de fondos para el Partido Demócrata cree que los ejecutivos de Wall Street apuestan por los “demócratas para que sirvan de control” al presidente de EE.UU., Donald Trump.

Por primera vez en una década, la comunidad financiera está en camino de dar más dinero a los candidatos demócratas del Congreso que a sus homólogos republicanos, según datos iniciales del Center for Responsive Politics.

En entrevistas con dos docenas de ejecutivos de Wall Street, recaudadores de fondos y donantes, los demócratas describieron un nivel extraordinario de inversión y entusiasmo del sector financiero, mientras muchos republicanos se mostraron preocupados por la disminución del entusiasmo de los donantes, según NYT.

Hace cuatro años, los titulares y candidatos republicanos superaron a los demócratas en más de 50 millones en donaciones directas del mundo de las finanzas, seguros y del sector inmobiliario, según el Center for Responsive Politics, una cifra que llegó a los 100 millones en 2012.

Esa cifra cambiará, posiblemente de manera sustancial, cuando los candidatos revelen sus últimas actividades de recaudación de fondos a finales de este mes.

Los demócratas ya han superado sus totales de 2012 y 2014, y la mayoría de los republicanos con vínculos con Wall Street hablan de una sombría perspectiva de recaudación.

EE.UU celebrará dentro de un mes las primeras elecciones legislativas desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, una cita considerada como un “referéndum” para el presidente y en la que los demócratas aspiran a hacerse con alguna de las cámaras del Congreso, ahora en manos republicanas.

Los 435 escaños de la Cámara de Representantes más un tercio de los cien asientos del Senado estarán en juego, y también más de una treintena de gobernaciones y cientos de cargos públicos a nivel estatal y local.

Los comicios se presentan como una oportunidad para las demócratas, después de la debacle de las elecciones de 2016, donde no solo perdieron la Presidencia, sino que los republicanos afianzaron su control en ambas cámaras del Capitolio. EFE