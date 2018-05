Wawrinka y Tsonga, bajas para el Masters 1.000 de Madrid

Madrid, 2 may (EFE).- El suizo Stanislas Wawrinka y el francés Jo Wilfried Tsonga no disputarán el Masters 1.000 de Madrid, del 4 al 13 de mayo en la Caja Mágica, tras no haberse recuperado de sus respectivas lesiones.

Wawrinka, finalista en Madrid en 2013, continúa lastrado por las secuelas de la operación en la rodilla derecha a la que fue sometido en julio del pasado año.

La organización del torneo de Madrid confirmó la ausencia del jugador helvético, que lleva desde febrero sin competir.

Tsonga, por su parte, se sometió a una intervención quirúrgica de menisco en la rodilla izquierda el pasado mes de marzo. El galo, ausente de los torneos de Indian Wells y Miami, anunció su baja para Madrid y también para Roma.

El jugador de Le Mans está fuera de la competición desde el mes de febrero, tras el torneo de Montpellier.

Las ausencias de Wawrinka y Tsonga se unen a las ya conocidas del suizo Roger Federer, el británico Andy Murray o el australiano Nick Kyrgios. EFE