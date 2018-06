Wiener crea un “frankenstein” de sí misma a través de la mirada de los otros

Fabio Manzano

Madrid, 29 jun (EFE).- La escritora peruana Gabriela Wiener se convierte en juez y parte en su última obra, “Dicen de mí”, en la que propone un “nuevo método” de narrativa periodística donde es la entrevistadora, pero también el sujeto de las preguntas, para crear así un “frankenstein” de ella misma.

El libro “Dicen de mí” (Esto no es Berlín) es resultado de 16 entrevistas. “Cada uno de los participantes en el libro construye una criatura que resulta de la suma de lo que cuentan de mí. Tal vez no sea amable. Puede que me recuerde de mis vergüenzas, de cosas que quería olvidar”, dijo la poetisa y periodista a Efe.

Su marido, sus padres, su psicóloga, su hija e incluso una expareja que le “hizo mucho daño” y le “reventó la nariz” son los entrevistados que le proporcionan la materia prima para que, a través de lo que piensan de ella, la escritora pueda crear su propio “frankenstein”

Personas que fueron seleccionadas “de forma natural” y que al ser entrevistadas, “abre una puerta. Es vivencia pura”. Gente que “es crucial, nombres que se han repetido de una manera u otra en mi vida. De una manera patente que me han afectado para bien o para mal”, dijo la periodista.

Wiener revisita momentos de su propia historia y trata de hacer “un puente con el otro” para no caer en el narcisismo del que le han acusado en sus anteriores Sexografías (Melusina, 2008), Nueve lunas (Random House, 2009) y Llamada perdida (Malpaso, 2015).

“Este libro, entre todos los míos, es el que más verdad tiene en sí mismo, pero al mismo tiempo el que presenta uno de los mayores problemas para distinguir lo real de lo irreal, la verdad de lo que cada quien ha querido creer”, provocó la entrevistadora.

Wiener quiso poner de manifiesto que en las relaciones con los otros, cuando hay problemas no solo reina la “oscuridad y (la) culpa”, sino que también hay “momentos de claridad, de reconocimiento, de alegría de conocernos”.

“¿Qué pensará el otro de mí? Es una pregunta que no nos atrevemos a hacer porque está muy mal visto por todo el mundo”, aseveró la escritora.

Cada capítulo comienza con un texto en el que Wiener presenta a su entrevistado a través de un recuerdo compartido, para preparar así el terreno antes de las preguntas con las cuales cuestiona “el estatuto de lo real”.

“En este libro no solamente está mi mirada, con mis filtros, mis deformaciones, pero también están los filtros de los demás con sus propias maneras de deformar la realidad. Lo que encuentras, en efecto, es una verdad relativa o una verdad común construida entre todas las partes”, reforzó Wiener.

“Dicen de mí” es una “defensa del autobiográfico”, donde la periodista intenta retratarse a través de los relatos de los demás que acaban retratándose a sí mismos en una “experiencia compartida”. EFE