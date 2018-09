Williams ve una “potente declaración” en la campaña de Nike y Kaepernick

Nueva York, 4 sep (EFE).- La tenista estadounidense Serena Williams consideró hoy que la participación en una campaña publicitaria de Nike del exjugador de fútbol americano Colin Kaepernick, símbolo de las protestas antirracistas en ese deporte, es una “potente declaración para muchas otras compañías”.

“Tener a una enorme compañía apoyándole puede ser una razón controvertida para esta empresa, pero no están asustados. Siento que ha sido una declaración realmente potente para muchas otras compañías”, afirmó Williams en una rueda de prensa tras clasificarse para la semifinal del Abierto de Estados Unidos.

Kaepernick, exquarterback del equipo de San Francisco y que hace un año que no juega, lideró en 2016 una ola de protestas en el campo, cuando empezó a arrodillarse mientras tocaba el himno nacional en signo de protesta por los problemas raciales de su país.

El deportista participa ahora en un anuncio que pertenece a la campaña “Just Do It” y tiene por lema “Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo”. Nike producirá además la ropa nueva de Kaepernick, que incluye unas zapatillas y una camiseta.

Preguntada por ese anuncio, que ha levantado polvareda en las redes sociales y sobre el que se ha pronunciado hasta el presidente de EE.UU., Donald Trump, la menor de las hermanas Williams hizo esa consideración y aplaudió el activismo del jugador.

“Ha hecho mucho por la comunidad afroamericana y le ha costado mucho. Es triste. Pero sigue haciendo lo mejor que puede para apoyar”, añadió.

Además, al ser cuestionada sobre si ella haría una acción parecida si sonara el himno antes de un partido de tenis, evitó pronunciarse directamente pero afirmó que “todo el mundo tiene elección para hacer lo que elijan hacer”.

“Si protestan, que en realidad es una protesta pacífica, o no, esa es una elección (que tienen) por ser estadounidenses. No les hace menos estadounidenses”, explicó.

Asimismo, la tenista, ex número uno del mundo, sostuvo que el mundo está formado por personas con “diferentes perspectivas en diferentes cosas, y eso no significa que no podamos querernos los unos a los otros”. EFE