Wilmer Valderrama urge a latinos a votar así no sean “invitados a la fiesta”

Miami, 5 nov (EFE).- El actor Wilmer Valderrama urgió hoy a los hispanos a participar en la “fiesta” electoral de este martes en Estados Unidos “así no los hayan invitado” e hizo un llamado a esta comunidad inmigrante a “reintroducir ese fuego, esa pasión” de involucrarse en los temas políticos nacionales.

En entrevista con Efe en Miami, el actor de la serie policiaca NCIS, dijo que los latinos tienen que apropiarse de la cultura estadounidense porque “ésta es nuestra bandera ahora”, al lamentar que no hayan sido incluidos en el proceso electoral.

“A nosotros nunca nos han invitado a la fiesta, nunca nos han invitado a ser parte de la conversación que nos afecta a nosotros directamente”, manifestó el actor de origen colombiano y venezolano.

“Tenemos una responsabilidad de ir a votar para la historia de la cultura latinoamericana”, indicó el también activista de 38 años.

Valderrama, nacido en Los Ángeles de madre colombiana y padre venezolano, dijo a aquellos desilusionados con la política hacia los inmigrantes que no participar no es una opción.

“Lo importante es que sepan que una protesta no es no votar, la protesta es votar y decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, este es mi voto”, precisó el actor.

Precisó que la idea es promover un diálogo porque “si la mayoría de la juventud y la mayoría de los latinoamericanos empiezan a hablar unos a otros y empiezan a conversar en lo que necesitamos como cultura y como comunidad va a haber un cambio bien grande”.

Para Valderrama, los latinos deben hacer de la votación una tradición así como lo es para los “americanos” porque “ahora es nuestro país”.

“Nosotros somos americanos también”, indicó el actor, quien también fue uno de los protagonistas de la serie “That ’70s Show”.

La prioridad, manifestó Valderrama, es ir a la juventud y que esta hable también con sus padres y adultos y “digan que este es el momento de nuestra generación”.

“El trabajo mío es contar las historias y ser parte del equipo que inspira a la gente a salir a usar su voz”, dijo Valderrama.

Valderrama se sumó así a las actrices América Ferrera, Eva Longoria, Gina Rodríguez, Rosario Dawson, Zoe Saldana y Cristela Alonzo, que visitaron los últimos días Florida con el mismo propósito de impulsar el voto de los latinos.

Todos esperan impulsar el voto de esta comunidad, que puede hacer la diferencia en una elecciones muy apretadas en Florida, y en el país, en las que los demócratas buscan recuperar la mayoría en el Congreso. EFE