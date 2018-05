Wilstermann y The Strongest avanzan a la final del Apertura

La Paz, 27 may (EFE).- El Wilstermann, de técnico boliviano Álvaro Peña, y el The Strongest, del venezolano César Farías, se clasificaron hoy para la final del torneo Apertura tras eliminar, respectivamente, al San José y al Bolívar. - Resultados de los partidos de vuelta de las semifinales: · Hoy: The Strongest 1 - Bolívar 1 Wilstermann 1 - San José 0 · Liguilla de perdedores: . Sábado: Sport Boys 0 - Guabirá 0 (4-5 por penaltis) Real Potosí 3 - Royal Pari 0 (4-3 por penaltis) - Clasificación de goleadores: Con 17: Carlos Saucedo (San José). Con 16: Gilbert Álvarez (Wilstermann). EFE