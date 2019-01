Wozniacki: “Es positivo regresar como defensora del título”

Redacción deportes, 13 ene (EFE).- La danesa Caroline Wozniacki, tercera favorita en Melbourne, aseguró que es algo positivo regresar al Open de Australia como defensora del título después de que el año pasado se coronara en la pista Rod Laver Arena tras vencer en la final a la rumana Simona Halep por 7-6(2), 3-6 y 6-4.



“Yo sólo procuro tomarme eso como algo bonito, un reto divertido. No me puedo creer que haya pasado un año desde ese momento, no me da esa sensación”, comentó la tercera clasificada mundial en la rueda de prensa previa al arranque de la fase final.



Wozniacki, que arrancará en Melbourne Park este lunes frente a la belga Alison Van Uytvanck en el mismo escenario donde levantó el año pasado su primer Grand Slam, desveló que el hecho de alcanzar la cima en la lista WTA “no es realmente la principal motivación”.



“Cada vez que comienzo un torneo quiero ganarlo pero para ello tengo que jugar lo mejor posible. Sinceramente, mi principal motivación es levantar títulos, no ser la número uno”, dijo.



La danesa, que fue diagnosticada en el pasado octubre de una artritis reumatoide, explicó que no ha cambiado nada en su juego como consecuencia de esta lesión.



“Mi preocupación es asegurarme de que cumplo con los masajes, buenos tratamientos, baños en hielo, estiramientos. Desde ahí, intento hacer todo con mucho más cuidado que antes. Yo solo intento escuchar a mi cuerpo para intentar conocerlo mejor”, agregó.



Wozniacki arrancará su camino en el primer Grand Slam del año este lunes en la pista central y podría enfrentarse en una hipotética tercera ronda a la rusa Maria Sharapova (30), campeona en Melbourne en la edición de 2008. EFE



