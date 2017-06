Xbox presenta su Netflix de videojuegos

Durante un pequeño periodo, no hace muchos años, se creía que los servicios de suscripciones lentamente desaparecerían de los modelos de negocio. Sin embargo, emprendimientos como Loot Crate, Netflix, YouTube Red y Spotify han renovado la estrategia en la industria del entretenimiento al crear un mercado completamente nuevo y muy atractivo. A partir de junio, el universo de los videojuegos se suma a la tendencia.

El servicio es propiedad de Microsoft y se llama Xbox Game Pass. Por una tarifa mensual de 9.99 dólares (aproximadamente 139 pesos mexicanos), los suscriptores podrán acceder (con una conexión persistente a internet) a un grupo de más de 100 videojuegos, que se rotarán y cambiarán de manera mensual.

El servicio primero estuvo a disposición de los suscriptores de Xbox LIVE Gold, que pudieron probar el servicio de manera gratuita durante dos semanas, antes de su estreno oficial el pasado 1 de junio. Incluso durante este periodo de pruebas, el director de Xbox Phil Spencer publicó a través de Twitter que las estadísticas y la retroalimentación del servicio habían sido muy positivas.

El Xbox Game Pass deja a los suscriptores descargar y jugar un centenar de juegos distintos para sus consolas One y 360

De acuerdo a la investigación de My Press, el servicio no incluye las funciones de Xbox LIVE para aquellos juegos con multijugador, pero los modos solitario pueden ser utilizados sin mayor trámite. Aunque la suscripción solamente estará disponible para los propietarios del Xbox One (y su versión Slim), entre la selección de juegos también se incluirán títulos para la consola 360.

El Xbox Game Pass no es el primer servicio de su tipo en la industria. Sony tiene su streaming de videojuegos PlayStation Now, y TotalPlay se alió con la empresa estadounidense Gamefly para traer a México su negocio de renta en línea. Al contrario de sus competidores, la oferta de Microsoft requiere poseer las consolas y descargar el juego en lugar de jugarlo a través del internet; con el fin de asegurar la mejor experiencia.

Entre los juegos más destacados en junio para el Xbox One se cuentan Halo 5 Guardians, Sunset Overdrive, Terraria y NBA 2K16. Algunos de los títulos de Xbox 360 son la trilogía de Bioshock, LEGO Batman, XCOM: Enemy Within, Borderlands y Banjo Kazooie.

