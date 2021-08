Ya hay 11 amparos para vacunar a menores

El titular de la Secretaría de Salud en Durango (SSD) Sergio González Romero, indicó que ya hay en el estado 11 amparos para vacunar a menores de edad, dos de ellos niños de menos de 12 años, por lo que podrían estar siendo inmunizados en próximos días.

Aseguró que, en opinión personal, no hay suficientes estudios que garanticen que no hay consecuencias para los niños al recibir la vacuna, pero se acatará lo que mande la ley; “tratándose de un ordenamiento nosotros tenemos que acatar, aunque el juez no conozca de salud”, expresó.

El galeno aseveró que de aprobarse dichos amparos los niños recibirían la vacuna Pfizer, que es la que se les ha aplicado a menores en los Estados Unidos, aunque quedan muchos pendientes por conocerse como la cantidad de dosis adecuadas, las contraindicaciones médicas, etc.

Agregó que, aun aprobándose, primero deberán hacerse estudios médicos para conocer la factibilidad de cada niño; “entendemos la preocupación de los padres por ver seguros a sus niños, pero en el país todavía no existen los estudios suficientes ni la autorización por parte de Cofepris”.

Con respecto a la vacunación de 18 a 29 años, González Romero no quiso dar más detalles sobre fecha de la posible llegada de dosis, ya que es algo que escapa de las manos de la autoridad estatal; “depende del Gobierno Federal. Esperamos que ya la próxima semana tengamos las dosis”.

Descartó que, pese a la baja de casos, se pueda pensar en estar en un semáforo amarillo, pues todavía se está muy lejos para ello; “seguimos teniendo los hospitales al cien por ciento. Estamos a 26 puntos y se requieren 20 para estar en amarillo. Seguiremos así unos días más”, explicó.

