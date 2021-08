Ya hay desabasto de oxígeno por tercera ola

El empresario del ramo de los implementos médicos, Francisco Rueda Castañeda, informó que, por primera vez en nueve meses, el abasto de oxígeno para tanques, cilindros y concentradores en la ciudad capital se ha agotado por completo, esperando poderlo reabastecer en próximos días.

Indicó que, en el caso particular de su negocio, cuenta normalmente con 15 tanques para renta, a los cuales no hay forma de rellenar pues no hay oxígeno; “no hay filas porque la gente ya dejó su tanque con nosotros. Hemos hablado con nuestros proveedores, cuando los tanques estén llenos se los entregaremos”.

Rueda Castañeda mencionó que el martes comenzó a llegar el reabastecimiento de oxígeno proveniente de empresas más grandes en otros estados, aunque en proporciones muy bajas con respecto a lo necesario, puesto que la tercera ola ha dejado sin oxígeno a gran parte del país ante la gran demanda.

Agregó que desde el punto más caótico de la pandemia el año pasado, cuando Durango estuvo en semáforo rojo, no se había alcanzado una cifra de desabasto a este nivel; “es preocupante porque no hay capacidad en Durango de abastecernos, esperamos en próximos días tener mejores noticias al respecto”.

El entrevistado recalcó que los precios del oxígeno, los tanques y los concentradores se mantienen por parte de los proveedores, por lo que descartó que se vaya a dar un incremento en su precio de venta y renta al público, precio que incluso ha estado a la baja en comparación a hace año.

Aseveró que todos los productos tienen un índice de retorno rápido, pues la mayoría es a la renta y se solicita previo a una hospitalización, lo que de cierto modo permite renovar el inventario en un tiempo estimado a cinco días; “nos encargamos de desinfectar cada equipo para garantizar la sanidad”.

