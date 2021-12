Ya pagaron aguinaldo a elementos de la SSP

Después de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se manifestaran para reclamar el pago de las prestaciones de fin de año, por la mañana de este viernes inició la dispersión de los recursos para que los trabajadores puedan recibirlos, informó el titular de la dependencia, Roberto Bravo Ontiveros.

Puntualizó que desde temprana hora inició este proceso, para luego recordar que hubo una manifestación en las instalaciones del Centro de Convenciones Bicentenario donde elementos de la Policía Estatal demandaron este pago, para señalar que “yo creo que este tema es muy importante, porque en primer lugar me da la oportunidad de decir que creo que la demanda de ellos es muy genuina, es un derecho de los trabajadores; desafortunadamente en estos momentos por problemas financieros no se les había dado el pago de aguinaldo, y en este momento tengo entendido que todavía faltan algunos elementos, sobretodo custodios, que todavía no se les esta pagando, ojalá y en el transcurso del día se regularice esto”, dijo textualmente.

Agregó que lo importante es que le parece justo, porque es un derecho que ellos tienen, para señalar que mantiene las puertas abiertas en su oficina para dialogar, aunque puntualizó que en estos momentos ya no se dará esta oportunidad, porque los trabajadores están desesperados y esperan el pago correspondiente.

Al mismo tiempo, dijo que es testigo de que el gobernador ha hecho todo lo necesario, todos los esfuerzos, ha ido a México, para lograr que llegara el recurso necesario, para señalar que desde el pasado 23 de diciembre se pagó a la Policía Estatal, mientras que en la mañana del 24 esperaba que se cumpliera con esta prestación para el resto del personal de la Secretaría.

Finalmente, dijo que al parecer este problema financiero se presentó en otras entidades del país, y que uno de ellos, lamentablemente, fue Durango, pero confió en que esto se resuelva totalmente en las siguientes horas.

