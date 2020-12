Ya planean próximo regreso a clases

La regidora Rosa María Ascencio señaló que ya se está planeando el regreso a clases conforme los contagios de cada estado y cada ciudad vayan disminuyendo, mismo que será paulatino con distintas modalidades para evitar que haya muchos alumnos dentro del salón.

“Para el regreso a clases tenemos que tomar en cuenta que es una disposición federal y eso es acorde a cómo va el semáforo epidemiológico, ya hay estados que inclusive están solicitando que se regrese a clases, aquellos que ya estaban verde, pero será un regreso paulatino, hay que comprender que no pueden regresar todos los alumnos juntos, se va a presentar algún proyecto de trabajo que ya han venido manejando, inclusive han dicho que van a ir a clase presencial lunes, martes y miércoles mientras que jueves y viernes será de manera virtual, ya ha habido varios modelos educativos que se están presentando para este regreso”, explicó.

Consideró necesario regresar a clases porque va a haber un vacío en el aprendizaje de los alumnos en esta época y se va a notar en las nuevas generaciones, es necesario mas no es una prioridad, “ahorita yo siento que la prioridad es la salud, debemos tener mucho cuidado en este tipo de regresos y no puede ser masivo porque representa movilidad, tanto en la calle, en los autobuses, en los carros, en las instituciones educativas y esto puede traer consigo muchos contagios. En Durango aún nos encontramos en semáforo naranja, casi rojo, aún estamos muy altos en contagios y no creo que podamos volver a clases ni en enero ni en febrero del próximo año, yo creo que no es factible que se regrese, tal vez hasta marzo o abril, ya que debido a la situación de las fiestas decembrinas se verá reflejada en enero”, finalizó la regidora.

