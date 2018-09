Yates:”No me considero dominador de la Vuelta, las diferencias son mínimas”

Les Praeres de Nava (Asturias), 8 sep (EFE).- El británico Simon Yates (Mitchelton-Scott), ganador de la decimocuarta etapa y líder, no se considera dominador aún dominador de la Vuelta “porque solo ha habido un final con un puerto largo y las diferencias con mínimas”.

“No se puede decir que esté dominando, porque solamente hemos tenido un final en un puerto larga, en la novena etapa de La Covatilla, y las diferencias siguen siendo pequeñas. Mañana en Los Lagos tendremos un tipo de esfuerzo diferente”, señaló en meta el líder del Mitchelton.

Yates, de 26 años y portador del maillot rojo durante dos etapas, reconoció que no conocía la subida a Les Praeres, pero supo jugar sus bazas.

“No conocía el puerto final, solamente vi un vídeo y luego algunas imágenes esta mañana. En un inicio he sido conservador, porque no sabía lo duro que se podría poner el puerto. Me lo he tomado con calma y he esperado al mejor momento para arrancar”.

Ante la etapa de este domingo en los Lagos de Covadonga, Yates dijo que prefiere puertos más largos, en vez de los cortos y explosivos como el de Les Praeres.

“Prefiero puertos más largos, porque en esfuerzos como los de hoy siempre estás al límite. Si mantengo las mismas piernas mañana, estaré contento. Movistar tenía la fuerza de ser mayoría y es algo que me preocupaba, pero he hecho mi carrera y esperado al momento oportuno”.

Sobre las diferencias respecto al corredor que dominó el Giro durante 13 días, Yates dijo que era “el mismo”, con algún matiz.

“Sigo siendo el mismo corredor que en el Giro. La única diferencia es la preparación. La idea ha sido la de ir mejorando a medida que la carrera avanzaba en vez de estar al máximo desde el inicio. EFE