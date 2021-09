“Yes, sir, I can boggie” pierde la voz de María Mendiola, del dúo Baccara

Javier López

Madrid, 12 sep (EFE).- La canción “Yes, sir, I can boggie”, que popularizó el dúo Baccara a finales de los años 70, se ha quedado sin la voz de María Mendiola, una de las fundadoras e integrantes originales de este dueto español, que ha fallecido este fin de semana en Madrid a los 69 años víctima de un cáncer.

“Que difícil se me hace publicar esto: mi querida María, maravillosa artista, pero para mí por encima de todo mi amiga, nos ha dejado. No me salen las palabras. Sólo puedo agradecer tanto amor como he recibido por su parte y decirle lo que tantas veces tuve la ocasión de decirle en vida: ‘Te quiero'”, ha publicado en redes sociales Cristina Sevilla, la otra mitad del actual Baccara.

Nacida en Madrid en 1952, Mendiola comenzó sus andanzas profesionales como bailarina y después como coreógrafa del ballet de Televisión Española, una etapa en la que conoció a Mayte Mateos con la que formó en 1977 la versión original de Baccara, aunque más adelante cada una de ellas siguió con la formación por separado.

La pareja Mendiola y Mateos solamente duró cuatro años, pero ese tiempo fue suficiente para cosechar grandes éxitos, el más importante, por encima de todos, el que lograron gracias a su primer sencillo “Yes, sir, I can boggie”, que llegó a ser número uno en el Reino Unido, una hazaña que en cuanto a músicos españoles solamente logró repetir años después Julio Iglesias.

Pero también alcanzaron lo más alto en Alemania, Suecia, Francia, Rusia, donde cosecharon también una gran fama, e incluso en Japón, y llegaron a entrar en el Libro Guinness con 25 millones de copias vendidas, situándose entre las diez canciones más vendidas de la historia y traducida hasta en diez idiomas (español, alemán, francés, árabe, croata, ruso, húngaro, italiano, serbio y turco).

Su tremendo éxito se ha prolongado hasta nuestros días, convirtiéndose en el himno oficioso de la selección escocesa de fútbol, entonado por sus aficionados en los estadios en los momentos previos a los partidos, e incluso los propios integrantes de la selección lo cantaron también en el vestuario cuando, tras vencer a Serbia, lograron clasificarse para la Eurocopa celebrada este año.

Pero ahora, una de esas voces que dieron luz a ese superventas se ha apagado para siempre, la de María Mendiola, la considerada “dama de blanco” por el vestido de ese color que siempre lucía en los escenarios, en contraposición del negro que usaba su compañera, con quien llegó a participar en el Festival de Eurovisión de 1978 representando a Luxemburgo.

Lo hicieron con el tema “Parlez-vous français?”, con el que quedaron en la séptima posición de un certamen que ganó Israel con el mítico “A-Ba-Ni-Bi”, y que se suma también a otros éxitos y grandes clásicos en las discotecas de la época como “Darling”, “The Devil Sent You To Laredo” o “Ay, Ay Sailor”.

En 1982 la formación original se rompió y tanto Mayte Mateos como María Mendiola siguieron sus caminos por separado.

Mendiola probó suerte en solitario como actriz en el programa “La comedia musical española” de RTVE y poco después refunda nuevamente New Baccara junto a Marisa Pérez, cuyo trabajo juntas se prolonga hasta 2008, cuando ésta se ve obligada a abandonar los escenarios por motivos de salud y es sustituida por Laura Mendiola, sobrina de María, y, posteriormente, por Cristina Sevilla, la última integrante de este popular dúo musical.

Su último lanzamiento, “I belong to your heart”, se produjo en 2017, el mismo año que Mendiola era distinguida con un disco de oro de la Sociedad General de Autores y Editores en España por su larga trayectoria. EFE

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp