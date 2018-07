Zak Brown (McLaren): “Estamos a años de distancia”.

Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- El director general del equipo McLaren, Zak Brown, ha admitido este jueves, en el circuito de Silverstone y en vísperas del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno, que el proceso de mejora de los resultados del coche de Fernando Alonso es un viaje largo y que, “siendo realistas, esto va a tomar algún tiempo”, y cree que la escudería está “a años de distancia”.

“No tenemos el mismo nivel de carga aerodinámica este año que el año pasado. Así que hemos identificado un área en la que nuestro coche este año es más débil que el del año pasado”, dijo Brown en declaraciones que reproduce autosport.com.

“¿Tuvimos el mejor chasis el año pasado? No, definitivamente no. ¿Teníamos probablemente un chasis mejor? Creo que debido a todas las diferentes variables sería difícil decir definitivamente sí o no, pero sabemos que tenemos menos carga este año que el año pasado”, agregó.

El equipo anunció el miércoles una reorganización de su gestión, que incluyó la dimisión del director de carreras Eric Boullier. Los cambios incluyen, entre otros, el nombramiento de Gil de Ferran como director deportivo y el ascenso de Andrea Stella a director de rendimiento. Ambos muy próximos a Fernando Alonso.

Zak Brown no da un plazo específico para cuándo espera que McLaren vuelva al frente, pero dijo que llevará años. “Siendo realistas, esto va a tomar algún tiempo, así que creo que estamos a años de distancia”, dijo.

“No sé si son dos o diez años o algo intermedio, probablemente más bien intermedio, pero no quiero hacer predicciones. Tenemos que ser muy realistas y sinceros con nosotros mismos, con nuestros seguidores, para decir que esto va a ser un viaje, así que creo que todo el mundo tiene que reconocerlo”, precisó.

Brown dejó la puerta abierta a más cambios en el futuro. “Ayer fue el comienzo del viaje; no hemos terminado”, señaló.

“En última instancia estamos trabajando en el desarrollo de un equipo de carreras más rápido y un coche de carreras más rápido, así que no miraría lo que hemos anunciado como un producto terminado. Ese es el punto de partida”, explicó.

Brown no se fija un objetivo firme para el resto de la temporada, pero insistió en que el equipo no ha renunciado al cuarto puesto en el campeonato de constructores.

“Estamos en una lucha bastante grande por el cuarto, quinto, sexto, séptimo… Todos los equipos están muy cerca de allí”, dijo Brown.

“No quiero hacer predicciones. Eso nos ha metido en problemas en el pasado, así que no quiero repetir algunos de los errores que hemos cometido. Lo que me gustaría hacer y lo que vamos a hacer es luchar como locos para terminar cuartos en el campeonato”, concluyó Brown. EFE