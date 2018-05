Zidane: “Con el VAR veremos cómo acaba un partido así”

Barcelona, 6 may (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, no quiso valorar el arbitraje de Hernández Hernández en el clásico contra el Barcelona, si bien señaló que el próximo curso con el videoarbitraje (VAR) se verá “cómo acaba un partido” como el de este domingo.

En un encuentro marcado por la expulsión directa de Sergi Roberto, un posible penalti a Marcelo no pitado y una falta de Luis Suárez en el gol que precedió el segundo tanto de Leo Messi, el técnico francés apuntó que en “el fútbol siempre es más importante que las polémicas”.

“Ahora no hay VAR y el próximo año ya veremos. No va a cambiar nada porque ahora no hay (videoarbitraje). Con el VAR va a cambiar y veremos cómo acaba un partido así”, afirmó Zidane.

Más allá del arbitraje, el preparador galo valoró positivamente el nivel mostrado por sus jugadores, especialmente en el primer tiempo, y lamentó que en el segundo tiempo, con un jugador más por la expulsión de Sergi Roberto, no fueran capaces de dar continuidad a las buenas sensaciones.

“Hicimos un buen partido jugando once contra once, teniendo ocasiones. Y en la segunda, contra diez, ha sido peor para nosotros. Teníamos que tener más paciencia y no estuvimos acertados. No cambia nada, no perdemos y hay que felicitar al Barcelona”, manifestó.

En este sentido, lamentó la falta de puntería de sus jugadores en los primeros 45 minutos: “Hoy hemos tenido muchas oportunidades de hacer gol, sobre todo en la primera parte, pero es así. Es un empate y esto no va a cambiar y el Barcelona va acabar invicto”.

En cualquier caso, el técnico del Real Madrid destacó el buen partido que hicieron ambos partidos, a pesar de que no había nada en juego.

“Hemos jugado y ha sido un buen partido de fútbol en el que no había que ganar nada. Hemos hecho los dos equipos un buen partido. A todos los que les gusta el fútbol pueden estar contentos por un partido así. El fútbol siempre es más importante que las polémicas que quieran hacer”, añadió.

Tras la reanudación, Zidane se vio obligado a sustituir a Cristiano Ronaldo, aquejado de molestias en el tobillo tras anotar el primer gol.

“Me dijo que para él fue poca cosa, pero mañana veremos con las pruebas y a ver el daño que se ha hecho. Estaba un poco preocupado, porque tenía el tobillo hinchado, pero ha dicho que para él es poca cosa”, relató.

Zidane tuvo un bonito detalle con el capitán barcelonista Andrés Iniesta, ya que abrazó al barcelonista en el túnel de vestuarios justo después de que ambos atendieran a los medios de comunicación. EFE