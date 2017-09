Zidane: “No hemos perdido confianza”

Redacción deportes, 25 sep (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió que pese a la falta de puntería de sus jugadores en los últimos partidos, no han “perdido confianza” y llegan a Dortmund con la intención de vencer por primera vez a domicilio al Borussia.

“No hemos perdido confianza”, aseguró Zidane. “Confiamos en lo que hacemos aunque es cierto que cuando juegas en Vitoria y en el 90 vas 2-1, siempre puedes tener dudas desde fuera, pero nosotros no. Sabemos que este año cada partido va a ser más difícil y puede que a veces no estemos brillantes, pero no estoy preocupado con el juego que vamos a hacer este año”, añadió.

Sintiendo un partido grande en competición europea en un Signal Iduna Park que dijo Zidane es “un campo bonito donde se respira Champions”, el técnico francés marcó el reto a sus jugadores de vencer por primera vez en Dortmund en la que será séptima visita.

“Es difícil jugar en todos los campos, aquí es verdad que nunca ganamos y es un reto para nosotros. Cuando salimos al campo es para intentar ganar el partido. Aquí se respira fútbol, queremos jugar bien y ver un buen partido de fútbol”, señaló.

“Puede ser un punto de inflexión el partido pero no significa nada porque cada tres días tienes que demostrar como siempre. Sobre la brillantez de nuestro juego no hablé con los jugadores tras Vitoria. Era un sentimiento mío después del partido. Ahora estamos en otro partido y otra competición en la que queremos jugar bien al fútbol”, añadió.

Por encima de la buena línea que muestra el Borussia Dortmund, líder en la Bundesliga, y lo que pueda plantear al Real Madrid, Zidane aseguró que lo que le preocupa “es intentar jugar bien y hacer buen fútbol”, ya que argumentó que “como consecuencia tiene crea ocasiones de gol” y está convencido de que sus jugadores van a mejorar la definición.

“Lo más importante es tener ocasiones de gol como estamos teniendo. Si miras las ocasiones de Vitoria, meter solo dos goles no podemos estar muy contentos, pero lo difícil es generarlas. Creo en los jugadores que tengo y mañana tenemos la oportunidad de cambiarlo. Es buen escenario para mostrar las ganas que tenemos”, sentenció. EFE