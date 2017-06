Zidane: “Sentimos que hemos hecho historia”

Cardiff, 3 jun (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que junto a sus jugadores tienen el sentimiento de haber “hecho historia” al ser el primer equipo que conquista dos años seguidos la Liga de Campeones y bromeó sobre su futuro al asegurar que no se va quedar en el club toda su vida pero sí el próximo año.

“Sentimos que hemos hecho historia consiguiendo lo que nadie consiguió. Hoy es un día histórico para los madridistas, los jugadores y nuestra familia. El próximo año va a ser mucho más difícil y vamos a tener que trabajar muchísimo para intentar ganar. Hoy podemos decir que somos un equipo muy bueno. Merecimos la Liga y la Champions, no ha sido un trabajo fácil”, dijo en rueda de prensa.

“No voy a confirmar que me voy a quedar toda mi vida, pero puedo decir que estoy contento y agradecido al club por dejarme entrenar a jugadores tremendos. Me queda un año de contrato, creo que estaré el próximo año. Lo importante es disfrutar de lo que conseguimos este año. Estoy muy feliz y agradecido. Me considero uno de la casa. Jugué muchos años en este equipo y aquí está mi corazón. Ahora hay que disfrutar antes de pensar en el próximo año”, añadió.

Zidane calificó la temporada que acaba como “espectacular” y admitió que “no se puede soñar con algo mejor” tras conquistar Liga y Liga de Campeones 59 años después. “Ganar la Liga en la última jornada y la Champions es muy difícil. Llegar otra vez a una final y conseguimos ganar a un equipazo”.

“Empezó difícil la primera parte, pero en la segunda fuimos muy superiores, mantuvimos el balón, presionamos más arriba y físicamente ganamos con esta determinación”, analizó.

Los jugadores señalaron como clave la charla de Zidane en el descanso. “Les dije que había que meter más amplitud, jugar en campo contrario, meter más presión y con el balón jugar porque sabemos hacerlo. Fue espectacular la segunda parte, metiendo movilidad y jugando con pocos toques. Meter cuatro goles a la Juventus no es fácil”, desveló.

Siempre modesto, el técnico francés no quiso méritos en el triunfo. “No sé que he aportado, soy parte del equipo. La clave del éxito es que todos se han sentido importantes este año y que entre ellos se llevan de puta madre. Ha sido tremenda la conexión que tienen. Para conseguir títulos hay mucho trabajo detrás. Con este gran club y con esta plantilla es más fácil para mí”.

“No quiero hablar de que soy muy bueno porque antes no era un escándalo de entrenador y ahora no soy el mejor. Me gusta el fútbol, trabajó muchísimo y tengo la suerte de estar en este gran club con esta plantilla. Todos han sido importantes y es la clave seguro de esta temporada”, añadió.

Por último, explicó la situación de Gareth Bale, que fue suplente y acabó regresando a los terrenos de juego en los últimos minutos. “Gareth lo importante es que estaba con nosotros. Para él era importante llegar a esta final, luego tengo que elegir y ha sido justo el equipo que ha empezado el partido. Jugó un rato y me alegro por él porque está en su casa”. EFE