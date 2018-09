Zoë Kravitz protagonizará la adaptación televisiva de “High Fidelity”

Los Ángeles (EE.UU.), 24 sep (EFE).- La actriz Zoë Kravitz protagonizará la adaptación televisiva de la película “High Fidelity” (2000), que giraba en torno a un amante compulsivo de la música que además estaba obsesionado con hacer listas, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Disney emitirá en su nuevo servicio de “streaming” (en línea) esta serie de diez episodios en la que Kravitz se ocupará del papel interpretado por John Cusack en la cinta del realizador Stephen Frears.

La película “High Fidelity” se basaba en la novela homónima del escritor Nick Hornby.

Los responsables de esta serie la han descrito como una nueva versión de la historia contada en esta ocasión desde la perspectiva de una mujer.

Además de ser la protagonista, Zoë Kravitz figurará como productora ejecutiva.

La artista es hija del roquero Lenny Kravitz y de la actriz Lisa Bonet, que curiosamente tuvo un papel secundario en la película “High Fidelity”.

Zoë Kravitz triunfó en 2017 como parte del reparto de “Big Little Lies”, una producción televisiva de HBO protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley, que se llevó el Emmy y el Globo de Oro a la mejor serie limitada.

Su carrera también incluye papeles en películas como “Mad Max: Fury Road” (2015) y “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (2016), filme perteneciente al universo cinematográfico de Harry Potter. EFE