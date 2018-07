Zubeldía ve partido “duro” ante Independiente con plantel de Cerro “justito”

Asunción, 17 jul (EFE).- El director técnico de Cerro Porteño, el argentino Luis Zubeldía, dijo este martes que espera un partido “duro” ante Independiente de Campo Grande este miércoles en la primera fecha del torneo Clausura paraguayo, con un plantel azulgrana “justito” tras los imprevistos de los últimos días.

Los de Barrio Obrero llegarán a su primera cita del Clausura con las bajas del defensor colombiano Juan Camilo Saiz y los centrocampistas Santiago Arzamendia y Silvio Torales, a lo que se suma la salida del defensa Omar Alderete y la suspensión temporal de Alfio Oviedo.

“Estamos justitos, pero tenemos 18 jugadores como para ganar el partido de mañana. Hay que preparar un poquito más de la cuenta porque se nos desarmó a ultima hora lo que teníamos pensado”, comentó Zubeldía.

El entrenador aseguró que ante las novedades de los últimos días su única opción es centrarse en “armar el equipo más competitivo” dentro de lo que tiene disponible, por lo que no se descarta que el juvenil Alan Rodíguez juegue de lateral y que se cuente también con Hernán Novick u Óscar Ruiz, sin excluir la subida de algún otro juvenil para suplir las repentinas carencias que se presentaron en el banquillo de ‘El Ciclón’.

El técnico argentino manifestó su preocupación por las lesiones de tres de sus jugadores y, en particular, por la de Saiz que sufrió una luxación en la clavícula durante un entrenamiento y tendrá que pasar por el quirófano.

“Queda un hueco importante en esa posición, en una posición en la que no podemos darnos el lujo de quedarnos con huecos y si no traemos a nadie no sé cómo vamos a hacer…”, reconoció Zubeldía.

El jugador en el que pensaba el argentino para cubrir alguna de las bajas era Aldarete, pero la Dirección del club le comunicó que “no jugara porque prácticamente él no va a seguir acá”.

De hecho, la prensa deportiva local apunta que el joven defensa se irá al Huracán argentino.

Ante las bajas de su escuadra, el club de Barrio Obrero no descarta la posibilidad de reforzar con nuevos fichajes, aunque Zubeldía no ocultó las dificultades para dar con el jugador ideal.

Su intención es incorporar a futbolistas paraguayos, pero ningún equipo local quiere ceder jugadores, y mucho menos en las puertas del torneo.

La idea de traer jugadores extranjeros es, a juicio del argentino, “un dolor de cabeza” en el largo plazo, ya que no permite el desarrollo del futbolista.

“Yo no tengo dudas de que aquel equipo que tiene los mejores jugadores nacionales termina siendo el más fuerte de la Liga, no tengo dudas de eso. Siempre priorizamos la adquisición de jugadores nacionales y después los jugadores extranjeros dan su aporte sobre una base de jugadores nacionales”, indicó.

Zubeldía dejó entrever que se han producido contactos para fichar a nuevos jugadores “que no han podido venir o que no se les ha podido traer”, a lo que se suman algunos nombres interesantes que salieron al campo con otros equipos en la Copa Libertadores y no podrían jugar ahora en octavos con Cerro Porteño.

Los de Barrio Obrero se enfrentarán este miércoles a Independiente de Campo Grande en la primera fecha del torneo Clausura paraguayo y se medirán ante el brasileño Palmeiras el próximo 9 de agosto en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores. EFE