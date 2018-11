Zverev disculpa al público: “Todo el mundo quiere a Federer en todos lados”

Londres 17 nov (EFE).- El alemán Alexander Zverev disculpó al público del O2 tras recibir un sonoro abucheo después de derrotar al suizo Roger Federer y señaló que “todo el mundo quiere a Federer en todos lados, porque se lo merece”.

“El recogepelotas dejó caer una bola en mitad del intercambio y luego corrió a por ella. Sin pensarlo, detuve el punto, dije que era ‘let’. Así son las reglas”, dijo Zverev para explicar lo sucedido y lo que provocó luego la reacción de los asistentes.

“El público no se dio cuenta. Luego me molestó un poco (el comportamiento), y al final me sentí triste un poco con el abucheo y por esa reacción. Tal vez no sabían lo que realmente había pasado”, comentó.

“Pero al final le pedí perdón a Roger en la red. Dijo: “Mira, ni siquiera tienes que disculparte. Todo esto es parte del juego. Esto sucede”, relató el de Hamburgo.

“Obviamente hay muchos aficionados de Roger, y se merece tenerlos en todo el mundo. Es el mejor jugador de todos los tiempos. También es una de las mejores personas que han jugado en una cancha de tenis. Se merece tener a todos los aficionados del mundo”, señaló.

“Creo que en cualquier parte del mundo que juega a Roger, excepto quizás si yo juego contra él en Alemania, le quieren. Tiene, como he dicho, la mayor cantidad de aficionados en todo el mundo, como debe ser, porque es el mejor jugador de todos los tiempos. Como dije, también es una de las mejores personas de todos los tiempos”, reiteró el germano.

“Sí, jugué muy bien. Jugué muy agresivo de principio a fin”, dijo sobre el partido. “Sabía que tenía que ser yo el que lo hiciera, sin dejar que Roger dictase el juego. Si lo hace, no tienes posibilidad alguna de ganar un partido. Lo supe de principio a fin”, expresó.

“He jugado bien, he logrado muchos golpes ganadores, y también he servido bien. En general, estoy contento con la forma en que he jugado”, dijo el sucesor de Boris Becker, último germano en ganar el torneo que cierra la temporada hace 15 años. EFE.