AMLO asegura que cifra de personas desaparecidas en México está alterada: “Lo vamos a probar”

“Yo no soy [Felipe] Calderón. Nosotros no reprimimos; no se ordena la desaparición de nadie. No hay impunidad, no hay tortura, no hay masacres, pero ellos, con el propósito, a lo mejor algunos ni sabían en qué estaban metidos, pero sí arriba hay gente interesada no solo en demostrar que somos iguales, sino en socavar las instituciones”, aseveró.