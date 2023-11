Preparan inspectores municipales operativo de vigilancia por el Buen Fin: Ubaldo Salazar

Durante el Buen Fin, los inspectores municipales vigilarán que los comerciantes tanto de establecimientos fijos como ambulantes, cumplan con el reglamento y que si quieren sacar sus mercancías a la vía pública, que soliciten el permiso para ello, informó Ubaldo Salazar, Director de Inspección Municipal.

Explicó que ya se prepara la vigilancia que se mantendrá durante el Buen Fin, que inicial el 17 de este mes, durante el cual se cuidará que los comerciantes cumplan con el reglamento, “invitamos a los comerciantes establecidos a que para este Buen Fin desean sacar sus mercancía a la venta en la calle, pues que acudan a la Comisión de Actividades Económicas y soliciten el permiso correspondiente”, dijo.

El personal de Inspección Municipal trabajará en ese tema, “los compañeros inspectores en recorridos que van a estar realizando por las diferentes calles del Centro Histórico, van a estar checando que no saquen la mercancía a la venta, se les van a estar haciendo exhortos a aquellos que lo hagan y si no atienden el exhorto, se les va a levantar el acta de inspección correspondiente, y si reinciden a no querer meter la mercancía, se les va a decomisar”.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp