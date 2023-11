El BRICS permite a Argentina pensar en proyectos para cambiar la marcha, dice ministro

Buenos Aires, 16 nov (Sputnik).- El ingreso de Argentina al bloque BRICS permite pensar en proyectos para lograr cambiar el rumbo de la deprimida economía de la nación sudamericana, dijo en entrevista exclusiva con la Agencia Sputnik el ministro de Obras Públicas argentino, Gabriel Katopodis, en la recta final de la campaña para las elecciones de este domingo.

“No hay dudas de que esa agenda (de Argentina) requiere una inversión de financiamiento internacional, de organismos multilaterales, la posibilidad de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) claramente nos habilita a pensar también en una cartera de proyectos y de financiamiento que le permitan a nuestro país cambiar la marcha”, dijo el funcionario.

Según Katopodis, Argentina en los próximos 10 años podrá multiplicar sus exportaciones y posicionarse en el mercado mundial.

“Para aprovechar esta oportunidad que tenemos a partir de las ventajas comparativas de los alimentos, del litio, de los recursos naturales que tiene la Argentina, se necesita infraestructura, se necesita infraestructura para su desarrollo, se necesitan rutas, acueductos, puentes, puertos, que es lo que creo que se viene desarrollando y que hay que, en los próximos años, seguir multiplicando”, detalló.

Sin embargo, cuando se le consulta por posibles acuerdos bilaterales, más allá del estratégico ingreso al bloque creado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el ministro responde con un abanico estratégico que abarca a toda la región.

“A mí me parece que hay una mirada regional de la infraestructura, que hay desafíos como región para pensar en un mercado mucho más importante, de mucha más magnitud, que es todo lo que es América del Sur, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, me parece que hay un desafío de cómo encarar ese plan de desarrollo”, aclara.

La mirada a futuro de quien es ministro de Obras Públicas argentino hasta el 10 de diciembre, fecha en la que asume el nuevo Gobierno es protagonizar el comercio internacional de manera más decidida a cómo lo hizo hasta ahora la tercera economía de Latinoamérica.

“El gran desafío de la Argentina es cambiar la marcha, el gran desafío es haber hecho y haber desarrollado en estos años las obras que le permitan a nuestro país poder arrancar a otra velocidad a partir de los próximos años”, se esperanza.

En la actualidad, los destinos más importantes de las exportaciones argentinas se dividen en tres países, además del bloque de la Unión Europea: Estados Unidos, Brasil y China, sin embargo, el candidato de la oposición, el economista de ultra derecha Javier Milei, propuso cortar relaciones comerciales con los dos últimos, que representan el 35 por ciento de las exportaciones, pero a los que considera “comunistas”.

“Está planteado que cerrar relaciones comerciales hoy es el peor camino para la Argentina. La Argentina tiene que abrir, tiene que multiplicar las relaciones comerciales, tiene que ganar más mercados y tiene que fortalecer aquellos mercados que definitivamente han sido y van a ser muy sustantivos, como es el de Brasil o como es el de China, para mencionar los que han propuesto desde la oposición terminar con las relaciones comerciales”, responde Katopodis.

Y añade: “Me parece que no es ese el camino, que buena parte de nuestra exportación, buena parte de nuestra producción manufacturera, mucho de lo que se produce en el interior de nuestro país tiene como destino muy claro esos mercados, y son los que han sostenido en estos años el desarrollo productivo y la balanza comercial, así que nosotros estamos convencidos de que lo que hay que hacer no es cerrar mercados, sino seguir abriendo, no recortar vías de comercialización, sino abrir y multiplicar todo lo que signifique ampliar las posibilidades de insertar, de penetrar con productos en el mercado mundial”.

Consultado sobre las dificultades que hoy encuentran muchos inversores, tanto locales como extranjeros, para invertir en Argentina, el ministro explica que el desafío “es ir ordenando la macroeconomía, ir generando horizontes de mayor previsibilidad, de mayor estabilidad, ir generando las condiciones para el desarrollo”.

También diagramar “una estrategia exterior muy agresiva con embajadas que realmente tengan como reto principal la posibilidad de abrir más mercados y por supuesto la posibilidad de desarrollar proyectos de inversión en la Argentina”.

En ese sentido, una de las propuestas del candidato y actual ministro de Economía es reorganizar la carrera diplomática con un sistema de premios a aquellos funcionarios que consigan negocios para el país.

Por último, Katopodis señala que la agenda que le espera a la Argentina en una eventual victoria peronista es “una agenda abierta con todo el marco internacional, como lo ha dicho nuestro candidato Sergio Massa, con una mirada multipolar de relaciones multilaterales, con todos aquellos que tengan algo para aportar y para apuntalar al desarrollo de nuestro país, pero sobre la base de tener nuestro plan de desarrollo, nuestro rumbo en el desarrollo de nuestra economía y logrando fundamentalmente, propiciando, una inserción inteligente de nuestro país en el mercado mundial”.

En ese sentido, el objetivo desde una de las carteras más productivas y generadoras de empleo en Argentina es incorporar más inteligencia, mayor conocimiento a todo lo que el país produce para que el eterno proveedor de materia prima pueda transformar sus commodities con un valor agregado que le permita una inserción mucho más estratégica y de mejor posición en el mercado mundial. (Sputnik)

