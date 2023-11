Aumento salarial debe ser mayor a la inflación: CTM

El incremento para los salarios contractuales para el próximo año debe ser superior al porcentaje de la inflación, para evitar que continúe la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, pues solamente del 2018 a este año el costo de la canasta básica se incrementó en un 100 por ciento, además de que continúa el aumento de precios en muchos alimentos, señaló el diputado Ricardo Pacheco, dirigente estatal de la CTM.

Al referirse a los planteamientos de algunos organismos empresariales con respecto al porcentaje de aumento que proponen los sindicatos afiliados a la central obrera, el legislador puntualizó que aunque se maneja por separado con respecto al salario mínimo, hay muchas empresas que pueden pagar el 12 por ciento que se propone, e incluso un poco más.

En el caso de las que aseguran que no pueden cubrir este incremento, dijo que se tendrá que estudiar su situación específica, pero se intensificará la fundamentación con respecto al planteamiento que presenta la federación estatal de la CTM.

Reconoció que no se puede estandarizar, “si en la parte de tener un tope en lo alto podemos a lo mejor generar una idea, en la parte menor tiene que ser un escrutinio de cada una de las empresas, ver cómo están, cuántas ganancias tuvieron en este año, si las tuvieron, cómo estuvieron en participación de utilidades, cuánto estuvo la inflación; diría que en la parte baja, es decir cuánto podemos pedir menos, sería el indicador de la inflación un referente, menos es imposible para un trabajador, porque ni siquiera recuperaría lo que perdió el año pasado”.

Recalcó que el poder adquisitivo esta mal en estos momentos, pues hay estudios que indican que del 2018 al 2023, la canasta básica se ha incrementado en un 100 por ciento en su costo, lo cual indica claramente la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, “lo que comprábamos en el 2018 con 12 dólares, ahora lo compramos con 25, entonces esa es la pérdida del valor adquisitivo de la despensa”, recalcó.

Consideró que es necesario trabajar en detener la inflación, pero pidió que no se generalice la inflación a la baja, porque hay una que en bienes básicos no se reduce, “como es el caso de alimentos como el huevo, la tortilla, cosas que la gente lleva a su mesa, evidentemente ahí no baja”, dijo finalmente.

