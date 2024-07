Alza la voz Margarita Valdez… pide que candidata a la alcaldía de Durango sea morenista.

Sena de Negros por: Dionel Sena

Este jueves marcó agenda, una entrevista radiofónica que concedió Margarita Valdez para el noticiero de Lobos Cadena 7, en la que originalmente hablaría de su sexto informe, representando a Durango en el Senado de la República, sin embargo, en el transcurso de esa conversación, la morenista no dejó pasar la oportunidad de recordar que su partido, tiene mujeres muy valiosas – incluyendola – para las elecciones por la presidencial municipal de la capital el próximo año, por lo que no había necesidad de “importar” candidatas de otros partidos para cumplir con dicho objetivo.

Lo anterior, se da en alusión a la fotografía que apareció en redes sociales la semana pasada, en donde se ve a la aún priista, Ali Gamboa junto a René Bejarano, sugiriendo la llegada de la Síndico Municipal a la izquierda en la entidad y concretamente al partido Morena, a lo que Margarita Valdez aclaró que el “Hombre de las Ligas” no tenía la representación morenista como para hacer ese tipo de “invitaciones”, es decir, no representa absolutamente nada en el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador a partir de aquel escándaloso momento en donde se le ve guardando fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada.

Sin duda que la voz de la Senadora representa también el sentir de muchas mujeres que tienen años luchando por ese movimiento, mismas que seguramente no vieron de buena manera, la intención de la fotografía referida y el mensaje que se intentó dar, algo en lo que aseveró Margarita Valdez, no estaría de acuerdo Luisa María Alcalde que en cuestión de días, semanas o meses quizá, se convertirá en la nueva Presidenta Nacional de Morena y que ya ha mandando mensajes claros de que no le gustan quienes llegan a Morena en búsqueda de más posiciones políticas, algo de lo que seguramente ya está enterada la todavía Secretaría de Gobernación y sino, la enterarán a la brevedad.Ni duda cabe que en una hipotética candidatura para una mujer por la alcaldía de Durango, llevarían mano, además de la Senadora, personajes como Sandra Amaya, Cinthya Mont, Aracely Silerio y otras mujeres igualmente valiosas para esa causa, mismas que buscaría la manera de mandar un mensaje de inconformidad de que les impongan alguna candidatura proveniente de un partido, al cual, han enfrentado en las urnas desde el origen mismo del Movimiento de Regeneración Nacional y eso lo sabe mejor que nadie, Luisa María Alcalde que seguramente mucho tendrá que decir, sobre lo que pase aquí rumbo a esos comicios del 2025.

Al tiempo…

