Se mantiene exigencia de seguridad para mujeres

Se mantiene la exigencia de seguridad para las mujeres, aunque parezca repetitivo, pues en los últimos 15 días se registraron 3 feminicidios, mientras en 2021 hubo 20 hechos de este tipo, por eso es necesario ir a fondo con acciones para atender las causas, cambiar el pensamiento de la población, trabajar con instituciones educativas para atender este problema, dijo la regidora Gabriela Vázquez.

“Parecemos disco rayado cuando hablamos de este tema de exigir seguridad para las mujeres, pero lamentablemente en los últimos 15 días hubo 3 feminicidios, estamos hablando de que en el 2022 fueron alrededor de 20”, señaló la regidora.

“La verdad es que tenemos que irnos a fondo, más allá, no basta que en el Congreso, lo digo con todo respeto, porque a fin de cuentas funciona, pero no es suficiente con que se aumenten las penas, tenemos que trabajar el problema de fondo, las cusas de fondo, cambiar el pensamiento social, incluso de la sociedad en general, trabajar desde las instituciones educativas, desde casa con los niños para empezar a crear nuevas masculinidades, con evitar el machismo”, aseveró Gabriela Vázquez.

Recalcó que se mantendrá esta exigencia, porque en este año van 9 feminicidios y recordó que no se trata solamente de 9 mujeres muertas, sino de 9 familias destruidas, por lo que es necesario exigir y trabajar con las instituciones, desde casa, con talleres, en las colonias y fraccionamientos para cambiar la mentalidad.

Pidió a las mujeres que no tengan miedo, que denuncien, que no están solas y más vale alzar la voz y no permanecer calladas, para que la autoridad actúe a tiempo; también llamó a los ciudadanos a no ser omisos, “como sociedad si vemos a la vecina, a la amiga, a veces no lo decimos por no querer meternos, pero tenemos que hacerlo, tenemos que denunciar”, dijo finalmente.

