Piden a la población denunciar casos de violencia

No se puede permitir que sea hasta que una mujer llegue medio muerta ante las autoridades que se actúe por que es violentada, falta que se apliquen medidas precautorias para las que denuncian, que la población también denuncie cuando sepa de estos casos, señaló la diputada Marisol Carrillo.

Al referirse a los feminicidios que se han registrado en la entidad, la legisladora y presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso del Estado manifestó que no solamente se requiere una mayor respuesta de las autoridades, sino también la participación de la sociedad, “si sabes que golpean, que violentan a una mujer, hay que denunciar, no es todo el gobierno, pero también hay que exigir medidas precautorias, restricción a los que violenten, no permitir que hasta que lleguen medio muertas se empiece a hacer una situación”, dijo.

En este tema, la legisladora consideró que también falta comunicación entre todas las instituciones, pues aunque la Fiscalía investiga la situación, también falta denunciar en Seguridad Pública; “también es necesario que se vea y se trabaje con mucha perspectiva de género, creo que todavía falta entender lo que es esta perspectiva, que tanto peritos como abogados y abogadas trabajen de esta forma, que desde el primer momento se le crea y se investigue a la mujer agredida”.

La diputada señaló que es necesario que no se le dé carpetazo a las denuncias de las mujeres violentadas, o se considere que el daño es menor, pues aseveró que ninguno lo es y se debe tener la disposición de todas las instituciones, para que puedan trabajar en un mismo nivel en la atención a la violencia contra las mujeres.

