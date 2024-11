+ Latinos votaron por Trump, ahora los echará

+ El “parole” de Biden acaba al iniciar Trump

+ Será un proceso costoso y doloroso, dice

+ Karla Obregón quedó 4º lugar en la CNDH

+ Consejo Electoral suaviza el trato a Mier

“No quiero que muera más gente en Rusia, Ucrania, Gaza, Irán. Tampoco el petróleo del dictador de Venezuela…”

Donald Trump

Durango será uno de los primeros estados en visitar la Presidenta Claudia Sheinbaum tras su asunción al poder. Estará aquí mañana durante varias horas en las que el gobernador Esteban Villegas le acompañará y tendrá que aprovecharla…..MENTIRAS.- Nuestra entidad, sin duda, es de las más rezagadas del país y requiere sí o sí el auxilio de Presidencia de la República. Ojalá que Villegas aclare los asegunes que flotan por ahí y que en el supuesto han motivado quitas millonarias inexplicables e injustas…..AGENDA.- Irán a La Guajolota, en lo más fregado de la zona indígena de Durango y su visita tendrá un atractivo inmejorable para que sea ella la Presidenta que en verdad esperaba Durango y que en realidad podrá sacarnos adelante, no nada más a los paisanos, sino a todos los duranguenses. El programa dice que viajarán por tierra, pero La Guajolota está a cinco horas de la capital y eso, sin duda, provocaría una gran pérdida de tiempo…..FUERA.- Millones de latinos, mexicanos en su mayoría, votaron por Donald Trump y el próximo Presidente de los Estados Unidos les responde con la advertencia de que echará a los que llegaron sin papeles…..PAROLE.- Joe Biden, el aún Presidente, ideó aquello del “parole”, que es aceptar a aquellos que llegaron sin papeles pero se casaron con norteamericanos. Trump, sin embargo, lo vino criticando de manera ácida durante la campaña y asegura que resultará muy costoso, pero que tienen que salir lo antes posible a fin de iniciar un trámite que les permitiría regresar legalmente pero a los diez años. Será un programa muy costoso y demasiado cruel, puesto que muchos de esos beneficiados con el “parole” han formado o están camino a integrar diversas familias y, al salir el jefe, aquella familia e hijos se quedarán en el desamparo absoluto. Eso –lo admite- le vale a Donald….VOTOS.- Entonces, habrá que decirles a esos paisanos y vecinos de otros países del continente, que…disfruten lo votado…..ÓRALE.- La Comisión Electoral que coordina la elección del próximo Rector de la UJED asegura a los medios que “no hay favoritismo…”. Claro que nadie le cree, dado que a Ramón García lo aceptaron sin considerar sus “estudios superiores” y le faltó un documento que la misma comisión le hizo saber y hasta le prestó la compu “para que aquí mismo se subsane esa falla…”, pero en el caso de Mier ni siquiera le repondieron si calificaba o no a la contienda, sino que se lo hicieron saber al fallido candidato pero por mensajes a terceros. No se puede ser más cínico. Y a propósito, ya se fijaron que nada más el PRI no ha abierto la boca respecto de la ofensiva intervención, porque en el caso de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano exigieron la reposición del proceso hasta que haya piso parejo y que se aplace lo necesario, porque parece amañado que mientras traen con vueltas a Rafael Mier, Ramón García anda desbocado haciendo campaña…..TÓMBOLA.- Nada más falta que la Comisión Electoral de la UJED defina la selección del próximo Rector por medio de la socorrida tómbola. No es broma, pero esta mañana el presidente del grupo, el Ing. César Arturo Acosta, sugirió que si el rector Rubén Solís Ríos lo pide le dan el registro a Rafael Mier Cisneros. Ahí hay que maliciarla, cómo carajos van a permitir a alguien incapacitado que busque la elección. Si no cumple los requisitos no debe participar, pero de negarle la autorización se expone a que se revise el proceso desde que nombraron a los integrantes del Consejo. No había gente más respetada y moralmente capaz o fueron los únicos que aceptaron el cargo. Qué bárbaros. Aparte, debe decirse que está por salir la repuesta a la demanda de amparo promovida por el director de la Fader, de modo que tienen que acelerar la admisión…..SILENCIO.- Urge que se integre rápido la comisión de legisladores que habrán de participar en la asignación del presupuesto del año venidero, solo que…los mismos diputados de Morena están encaboronitados por el silencio con que se les respondió a su pedido de sacar las manos del proceso universitario y, la verdad, no tenemos idea de si cambiarán o sostendrán sus razones, varios siguen molestos por lo de “Claudita” y mantienen su idea de “cero pesos a Durango…”…..SORPRESA.- No resultó electa como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la duranguense Karla Alejandra Obregón, pero…quedó en cuarto lugar de entre medio centenar de suspirantes. Muy cerca del cargo, de no haber sido por la emperrada que se dio Rosario Piedra Ibarra y la autorización que por ahí consiguió para competir por el cargo. Si no se hubiera atravesado, Karla Alejandra hubiese escalado al segundo o tercer lugar, por lo menos. Lo importante es que se demostró a nivel nacional que acá también hace aire, a pesar de que la titular de la CEDH en Durango llegó por méritos propios a la pasarela del Senado de la República, sin trampas y sin padrino, que no es cosa menor…..AUSENCIA.- Les recuerdo que desde la semana pasada inicié mi período vacacional de noviembre, que a estas alturas debía andar en los Emiratos Árabes Unidos, pero el problema de la UJED y otros rollos tenebrosos nos modificaron la agenda y le seguimos por la semana, pero la siguiente sí tendrán que anotarme un alejamiento temporal. Avisados…

Saludos

