Entre cuatro al Senado, por la 4T

Ambiente Político por Eduardo Serrano

En Durango, la alianza cuatroteísta poco a poco va dibujando sus boletas. El “dream team” de la precampaña de Claudia Sheinbaum, tendrá impacto en la definición de quienes integren la fórmula para el Senado, con la posibilidad latente de que al Partido del Trabajo, las negociaciones nacionales, le permitan encabezar o al menos formar parte de la dupla; en ese sentido, Gonzalo Yáñez lleva cierta ventaja entre los varones, ya que Gerardo Fernández Noroña, se encuentra entre los convocados por Sheinbaum, aunque ya no como coordinador de Voceros, sino como Enlace de Organizaciones Sociales y Civiles, puesto que el legislador petista, es de “mecha corta” y se puso al “tu por tu” con la militancia en un mitin en Xalisco, Nayarit, cuando abucheaban a la dirigente morenista Zaira Iturbe Quirarte, y con un tono de “valor maternal”, -entiéndase por ello, que no le importó nada- le dijo los asistentes: “¡qué se traen cabrones!”; entonces, como vocero, pues no ayuda mucho que digamos.

En cuanto a las mujeres, se sabe que la definición está entre cuatro de la 4T: Sandra Amaya, Martha Olivia García, Margarita Valdez y Marina Vitela. Las cuatro podrán ser encuestadas para determinar, cual de ellas le puede aportar más al proyecto de la precandidata presidencial. Respecto a Marina Vitela, efectivamente encabeza las mediciones, sin embargo, la carga negativa sigue siendo un elemento que viene arrastrando, dejándola estancada, a diferencia de Sandra Amaya, quien mantiene un crecimiento constante, avanzando posiciones a paso firme. La presidenta de la JUGOCOPO del Congreso del Estado, se ha movido en territorio llevando el mensaje de Claudia Sheinbaum, lo que ha mejorado su nivel de conocimiento. Además, Adán Augusto López, recién nombrado Coordinador Político de la precampaña cuatroteísta, -uno de los principales cargos con los que se reactiva el tabasqueño-, ve bastante bien a Sandra Amaya, lo cual puede ser muy favorable para impulsar su aspiración política.

Martha Olivia García, poco a poco se reactiva mediáticamente, aunque en términos reales, en territorio no ha dejado de moverse. Su conexión nacional es innegable, principalmente con su amiga Citlalli Hernández, secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, e integrada tambien al “dream team” de Claudia Sheinbaum como coordinadora de Alianzas para Coaliciones y Candidaturas únicas. Poco se ha hablado de la forma en la que se ha fortalecido el grupo que representa esta senadora morenista, que ha sabido desarrollar estructuras en todo el país, lo que fortalece la apuesta de Martha Olivia. En cuanto a la senadora Margarita Valdez, es la única que busca la vía de la reelección; se ha movido con diversos temas dentro de su agenda legislativa, que de alguna manera, ahora será su carta de presentación, para ser tomada en cuenta por MORENA; evidentemente, al ser compañeras en el Senado, también mantiene cercanía con Citlalli Hernández.

Desde luego, estas cuatro mujeres de la 4T, deberán aprovechar el potencial que poseen para ganar las encuestas que promueva la comisión de elecciones de MORENA. La relación con el “dream team” de Sheinbaum Pardo, no será tema menor, dado que para la precandidata presidencial, sin duda es necesaria la aportación de sufragios, pero es fundamental la unidad entre las bases, de tal forma que quien garantice estos dos importantes factores, ya sea Sandra Amaya, Martha Olivia García, Margarita Valdez o Marina Vitela, tendrá “puntos adicionales” que les habrán de favorecer a la hora de las definiciones, donde, por supuesto, no habrá cabida a las simulaciones.

