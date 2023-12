+ Viene gran inversión china, pero al centro de México

+ Buscan allá terrenos para 40 grandes fábricas

+ Los inversionistas ni voltean hacia Durango

+ Durango urge venderse más y mejor en el mundo

+ América, ligero favorito hoy en San Luis Potosí

“Sí se puede, con un poco de empatía podemos hacer un mejor día, dando el pase cuando sea preciso a los demás automovilistas o personas. No pasa nada…”

Anónimo

Aparte de la pérdida de empleos sistemática Durango tiene que enfrentar el centralismo de las grandes inversiones empresariales, dado que la entidad figura poco, por no decir nada, en las grandes ligas de la inversión…..PARED.- Las necesidades de empleo de nuestra entidad se están topando en pared frente a los importantes avances en infraestructura que están ofreciendo en otras entidades para traer las grandes empresas. En su mayoría están concentradas en el centro del país, en el Estado de México o en la Ciudad de México…..BONANZA.- Nada, que no obstante ser el punto de la República donde se concentra una buena parte de las industrias del país, la zona conurbada de la capital de la República que a pesar de la saturación de industrias y personas se prepara para un mayor crecimiento ante las oportunidades que tienen al alcance con el nearshoring, o con el interés urgente de grandes consorcios chinos por operar en México, para lo que incluso trascendió ayer al arrancar la Expo China HomeLife que urgen a cuarenta grandes empresas asiáticas algunas mil hectáreas para instalar bodegas, naves industriales y espacios para oficina de 40 grandes firmas, entre ellas varias armadoras de carros…..LÁSTIMA.- Durango, insistimos, está urgido de esas grandes empresas, pues traen consigo miles de empleos, pero…el pero de siempre, que acá tenemos terrenos de sobra por todos los rumbos de la entidad. Incluso espacios que geográficamente quedarían mucho más cerca de los Estados Unidos, pero ni así, las grandes marcas chinas están buscando el centro del país por la gran infraestructura logística y la innegable conexión con los mercados vecinos, pero las estrategias empresariales traen otros rumbos, por eso la urgencia de que Durango insista en venderse lo más barato posible ante las firmas chinas…..REALIDAD.- Esa es la triste realidad de nuestro estado, que no tiene infraestructura porque no hay intenciones empresariales de abrir acá, lo que nos advierte que no será la cuesta por la que está avanzando el gobernador Esteban Villegas. Sino todo lo contrario, cada vez el reto es más grande y las necesidades de inversión estatal igualmente mayores, pero…dinero no hay …..ACCIÓN.- Villegas, sin embargo, no se ha sentado a llorar a entender nuestra realidad, sino por el contrario, se ha echado a cuestas salir de ese perverso círculo vicioso y meter el nombre de Durango entre las “grandes ligas empresariales” que ahora, según recuentos, dan cuenta los distintos gobiernos del centro, quienes aseguran que en este momento hay urgencia por invertir unos 10 mil millones de pesos en bodegas, naves industriales e instalaciones de oficina, para lo que incluso están buscando los terrenos necesarios, pero allá, donde no sirve de nada a las necesidades de Durango….. PROBLEMAS.- La administración estatal, para variar, también sigue entrampada en los problemas heredados, en la quiebra virtual a la que redujo todo la administración pasada. No obstante, esta mañana el gobernador Esteban Villegas advirtió que según sumas y restas, le faltan al gobierno unos mil ochocientos millones de pesos para salir el año con todos los compromisos cubiertos, y para ello se está recurriendo a la Secretaría de Hacienda para activar algunas opciones económicas a las que tiene derecho Durango, afirmando que se hará lo que sea necesario para salir bien el año y no desamparar a nadie, lo que más anima a los trabajadores, sobre todo procurando lo necesario para que tengan unas fiestas decembrinas sin sobresaltos, o sin los jaloneos de otros años…..PATADAS.- Arrancan hoy las semifinales entre San Luis y América, con un buen panorama para los tuneros debido al buen conjunto que han integrado, aunque las Águilas están enrachadas y en términos generales lucen como favoritas para llevarse el triunfo esta noche en el Alfonso Lastra. Lo veremos esta noche y comprobaremos de qué cuero salen más correas, amén de que en el partido estará de juez central el paisano Marco Antonio “Gato” Ortiz. ….MEMORIA.- En serio, por poco y se nos salen las de cocodrilo al narrar ayer el problema existencial por el que atraviesa EL SOL DE DURANGO. Hoy, un día después de despedir a todo su personal, el matutino apareció sin la firma de la mayoría de los reporteros que conocemos y que le han informado a los lectores por caso 80 años. Y cómo no nos iba a poder, si EL SOL es nuestra alma mater. Ahí pasamos los mejores años de nuestra vida, ahí dejamos un cuarto de siglo de nuestra existencia y ahí, para decirlo rápido, ahí aprendimos lo poco o lo mucho de este hermoso trabajo…..CRISIS.- Este día, el impreso circuló como un día normal, pero sus notas informativas fueron redactadas por una sola persona, una mujer desconocida en Durango, lo que nos confirma el complicado momento que vive la otrora pujante y ejemplar empresa. Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo www.contactohoy.com.mx o nos saludamos a cualquier hora, donde aparezca la noticia.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp