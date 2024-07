+ La brutalidad quitó la vida al abogado Paredes

+ No obstante los esfuerzos médicos, murió ayer

+ Las ventas de alcohol, sin embargo, siguen

+ Vecinos bloquean carretera 45 por “baches”

+ “Piolín” nuestra única esperanza de medalla

“Los grandes campeones se hacen, no nacen…”

Anónimo

La bestialidad, porque no se puede llamar de otra forma, con que fue atropellado el abogado Julio Paredes Gallegos se tradujo anoche en la muerte del postulante de Dallas, que vino a divertirse junto a su familia a nuestra feria…..SALVAJADA.- La salvajada, con el deceso de la víctima, produjo el lamentable incidente. Una familia pierde a su principal soporte, y otra pierde la libertad de su hijo, que sin remedio pasará una temporada tras las rejas…..HECHOS.- Sobre el lamentable episodio del miércoles pasado, el secretario de seguridad, Oscar Galván admite que los hechos “fueron muy rápidos, en cosa de segundos…”. Y es cierto, así fueron las cosas, pero también debe reconocer que el estacionamiento de la feria, donde se produjo el atropellamiento, igual debía vigilarse como se hace al interior del recinto ferial. El estacionamiento, para no confundirnos, es parte de las mismas Instalaciones de la Feria. Lo que no acepta Galván es que la policía descuidó la plaza y se concentró en cuidar otros intereses. Triste y lamentables momentos los que vive la familia del abogado Paredes, porque en unas horas ha cambiado su vida de forma abrupta y para mal. Algo parecido a lo que le sucede al supuesto atropellador Jahaciel Adonay N., pues también le ha cambiado la vida de forma por demás lamentable. Dios quiera que no vuelva a ocurrir algo así en las fiestas de la ciudad ni en ninguna parte, porque de volver a ocurrir algo parecido, adiós a la orgullosa feria villista. Nadie en su sano juicio volverá a exponer el pellejo, sobre todo sabedor de que las celebraciones de aniversario no garantizan la seguridad a nadie…..LOCURA.- Han pasado tres días de los lamentables hechos y nadie, absolutamente nadie ha pensado modificar los equivocados procedimientos adoptados, entre ellos el de los retenes antialcohol, puesto que eso de no sancionar a nadie, quién sabe a quién se le ocurrió, pero fue una equivocación por sí sola lamentable, no es otra cosa que una invitacion a ahogarse de alcohol y agarrar el volante. La regla dice que no se debe conducir bajo los efectos del alcohol, punto. Nadie puede ni debe hacerlo bajo esas condiciones. Si alguien va a la feria y se pone hasta atrás tiene que entender que si lo sorprende la autoridad, no nada más pueden bajarlo del auto, sino someterlo a una privación de la libertad temporal, de días o de horas. Ah, pero como los retenes no están sancionando a nadie, no están haciendo sino publicidad para que todos vayámos a embrutecernos con alcohol y quién sabe qué otras yerbas. El caso es que ninguna autoridad asume su culpa y no ha reaccionado con la modificación al funcionamiento de los retenes…..ALTO.- Los vecinos de la colonia Minerva, un pueblo cercano a La Granja, hoy se armaron de valor y paralizaron la carretera 45, a Parral, hasta que la autoridad se comprometa a repararla. Hay negociaciones con los inconformes, pero nadie les ha propuesto una solución seria. Se trata de un tramo federal que, hace tiempo debieron cancelarlo, porque hasta Santiago Papasquiaro está hecho una auténtica bomba de tiempo en la que han muerto muchos duranguenses, nacionales y extranjeros. El tema lo venimos tocando desde hace meses o años, en los que hemos insistido que ese camino ya no necesita “bacheo”, lo que necesita es un pavimento nuevo, más ancho y bajo mejores condiciones para transitar, solo que…nadie de la federación ha reaccionado. Parecieran ignorar que es tema suyo y no del gobierno del estado o municipios. El caso es que hasta la hora de redactar la presente se mantenía el bloqueo con los mil y un problemas que ellos conlleva y las pérdidas que generan por no llegar los productos a su destino y en casos, a punto de echarse a perder por falta de refrigeración. Un día dijimos que el tema compete a todos los elegidos de Morena que hace mucho debieron insistir ante la federación para que atienda ese antiquísimo problema, particularmente porque las carreteras 45 y Francisco Zarco son de las más transitadas de la entidad que mueven miles de toneladas de productos hacia la sierra y viceversa. En el trayecto a Guanaceví, Topia o Culiacán tiene municipios pujantes que requieren de otro tipo de caminos. Así de claro…..LIMPIEZA.- Arrancó esta mañana la Olimpiada de Paris, sin duda, la fiesta de la juventud en la que todos los asistentes buscarán el punto de premiación más alto. México, es un país en el que siempre las autoridades deportivas se han robado el dinero reservado para el deporte. Les ha valido el tobogán por el que avanzan nuestras disciplinas, obvio que tenemos unos cuantos “garbanzos de a libra” en la competencia mundial, como es el caso de Miguel “Piolín” Martínez, boxeador duranguense que está creciendo en el rudo deporte pero por su puro orgullo, porque nadie lo ha respaldado como debiera y, ha logrado llegar hasta Paris precisamente gracias a su entrega, a su esfuerzo y ni se diga de sus sufrimientos, porque así sufren todos los atletas para sobresalir en sus especialidades. “Piolín” pelea contra el uzbeco Ruslan Abdullaev el próximo lunes a las 12:04 hora local, 4:04 hora del centro de México. Ojalá supere su serio escollo y de ahí, (subrayar que Miguel superó su primer turno al resultar favorecido en la mesa, sin pelear pues) pensar en una medalla, del color que sea, pero que no se regrese con las manos vacías. Nuestras mejores vibras para el muchacho…..VELOCIDAD.- No es bueno el noveno lugar logrado hoy en el Gran Premio de Belgica por el mexicano Sergio “Checo” Pérez, pero parece mejor que lo obtenido por su compañero Max Verstappen, que llegó en tercero, pero es sancionado por alteración de motor, lo mismo que a Yuhki Tsunoda. Veremos este domingo de qué están hechos los Red Bull y qué tendrán que hacer para frenar a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri que parecen haberle encontrado el secreto a los neumáticos.

Saludos

